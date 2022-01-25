ABC: «дать бой бедствию» — Нью-Йорк обещает всерьёз заняться борьбой с нелегальным оружием

Губернатор Нью-Йорка объявила, что вместе с девятью другими штатами они собираются противостоять потоку незаконного огнестрельного оружия, который захлестнул американские города. Только за этот год от его применения погибли более 1100 человек, в том числе несколько сотрудников полиции, передаёт ABC News.

Мы начинаем нашу программу с сообщения о масштабных крутых мерах по борьбе с нелегальным оружием в Нью-Йорке и других местах на северо-востоке США. Сегодня вечером губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о новом сотрудничестве с девятью штатами региона и АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. — ИноТВ).

Эта новость пришла в то самое время, как один из двух нью-йоркских полицейских, которые попали в перестрелку в пятницу, продолжает бороться за свою жизнь. Незадолго до нашего эфира офицера Уилберта Мору, получившего ранение в пятницу, перевезли в другой госпиталь. Мору и его коллегу Джейсона Риверу подстрелили, когда они приехали на вызов о ссоре на бытовой почве. Ривера скончался.

По всей стране растёт количество преступлений с применением огнестрельного оружия против гражданских лиц и сотрудников полиции. С репортажем из Нью-Йорка корреспондент ABC News Фил Липоф.

Сегодня вечером на улицах Нью-Йорка прошла печальная панихида по офицеру полиции Джейсону Ривере, погибшему при исполнении. В это же время губернатор объявила о создании новой федеральной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом оружия.

«У нас есть моральное обязательство сделать всё возможное, чтобы дать бой бедствию, вызванному незаконным распространением оружия на наших улицах», — заявила губернатор Кэти Хокул.

Новость пришла, когда тело 22-летнего Риверы перевезли из больницы в похоронное бюро. Его партнёр, 27-летний Уилберт Мора, получил тяжёлое ранение, когда, по словам полиции, в одной из квартир в Гарлеме на них неожиданно напал вооружённый подозреваемый Лашон Макнил.

РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Пришлите сюда скорую как можно скорее!

Третий офицер застрелил Макнила, которого впоследствии госпитализировали. По данным полицейского управления Нью-Йорка, Макнил стрелял из «глока», оснащённого магазином большой ёмкости, который вмещает до 40 патронов.

Мэр Эрик Адамс требует от федерального правительства принять меры. В том числе одобрить план президента Байдена «Построить лучше, чем было» для финансирования кризисных программ и помощи, направленной на сдерживание притока незаконного оружия в большие города.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Полицейское управление выполняет свою работу, изымая с улиц тысячи единиц оружия. Тем не менее каждый раз после конфискации оружия сюда постоянно прибывает новое.

На этой неделе полиция Нью-Йорка возвращает в строй подразделение по борьбе с огнестрельным оружием, члены которого носят гражданскую одежду, чтобы заняться известными нарушителями.

Нью-Йорк не одинок. В этом году по всей стране уже наблюдается резкий рост насилия с применением огнестрельного оружия, исключая самоубийства. Более 1100 человек в США погибли в результате применения огнестрельного оружия, по меньшей мере 17 сотрудников полиции получили ранения.

РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ: Полицейского подстрелили!

Буквально сегодня утром в Техасе во время остановки автомобиля для проверки застрелили 47-летнего капрала Чарльза Гэллоуэя. Она проработал в офисе констебля округа Харрис 12 лет.

ТЭД ХИП, констебль 5-го участка округа Харрис, Техас: То, что мы регулярно наблюдаем на улицах округа Харрис, необходимо остановить. Это должно прекратиться.

2021* год уже готовится стать худшим годом по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия за последние десятилетия. Фил Липоф находится с нами на связи из Нью-Йорка. Фил, что ещё нам известно о рабочей группе губернатора?

ФИЛ ЛИПОФ, корреспондент ABC News: По словам губернатора Хокул, на этой неделе более 50 представителей правоохранительных органов из девяти северо-восточных штатов соберутся вместе с полицией штата, полицией Нью-Йорка и АФТ, чтобы поделиться своими данными и своими ресурсами, чтобы начать выяснять, как остановить поток незаконного оружия. Линдси?

Спасибо, Фил.

Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).