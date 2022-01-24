«Если ты мёртв, ты не можешь голосовать» — Fox News призвал Байдена защитить американцев от разгула преступности

Однопартийцы Джо Байдена выпускают преступников на свободу, требуют смягчения приговоров и даже закрытия тюрем, в то время как Америку захлёстывает волна насилия, отмечает ведущий Fox News Трей Гауди. По его словам, «политики расстраиваются по самым разным поводам», но при этом не проявляют никакого сострадания к жертвам преступлений.

Брианна Капфер изучала архитектурное проектирование в магистратуре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Я говорю в прошедшем времени, потому что она мертва. Ей было всего 24 года. Её убили в мебельном магазине, где она работала, чтобы оплачивать учёбу.



Её убийца — человек, обвиняемый в преступлениях, совершённых практически по всей стране: от Чарлстона, штат Южная Каролина, до Лос-Анджелеса, штат Калифорния. В Южной Каролине он обвинялся о том, что выстрелил в салон автомобиля, его выпустили под залог, но власти Калифорнии не сообщили правоохранительным органам Южной Каролины, когда недавно арестовали его. Они его просто отпустили. И он убил 24-летнюю девушку, которая всего лишь пыталась заработать на учёбу.



В Пенсильвании Рейчел Дауден ждала автобуса, чтобы добраться домой после долгого рабочего дня. На остановке её застрелил человек, который, согласно постановлению суда, не должен был к ней приближаться. Но что такое постановление суда по сравнению с пулей?



Мишель Го стояла на платформе метро в Нью-Йорке, её столкнул под приближающийся поезд психически нездоровый мужчина с давним криминальным прошлым. Она мертва — убита человеком, который должен был быть в тюрьме или психиатрической клинике.



Тесса Мейджорс была студенткой нью-йоркского колледжа, она делали первые шаги как музыкант. И я говорю в прошедшем времени, потому что она тоже мертва. Её убили подростки ради мобильного телефона. Во время судебных слушаний по её делу прокурор констатировал очевидное: Тессы уже никогда не будет. Её больше не будет на земле, больше никакой музыки, никакой учёбы, ничего. И если вам интересно, как высоко оценил её жизнь штат Нью-Йорк, вот ответ: 14 лет. Её убийце дали 14 лет лишения свободы.



Тяжело читать про эти уголовные дела, про то, что случилось с этими женщинами. Как бы долго ты ни проработал в системе правосудия. Это тяжело и больно — видеть, как прекрасные, яркие жизни обрываются из-за людей, у которых вообще не должно было быть возможности причинять вред, убивать других. Читая статьи об этих четырёх женщинах, встречаешь такие слова, как «сострадательная», «любящая», «добрая», «заботливая», «трудолюбивая», «ангел»… И теперь все четыре мертвы.



И я задаюсь вопросом: а где же негодование? Я вижу, как политики расстраиваются по самым разным поводам. Но где же негодование по единственному действительно важному поводу? Единственное, что важно, — это ваше право на жизнь. Одно дело — признать, что наша страна охвачена волной насильственных преступлений, тому есть много статистических подтверждений. Но эти женщины — не цифры. Эти женщины и другие, подобные им, не колонки в отчёте ФБР о преступности. Они были чьими-то дочерями, сёстрами, жёнами, матерями, подругами, коллегами.



Я взял на заметку фразу, которую Байден повторял во время своей конференции на этой неделе. «Американцы хотят трёхразового питания и безопасности», — эту фразу он произнёс дважды. «Американцы хотят безопасности». Это больше, чем просто желание, господин президент, у американцев есть право на безопасность! Потому что без жизни не может быть свободы, не может быть стремления к счастью. Если ты мёртв, ты не можешь голосовать, не можешь подать заявление на участие в государственной программе. Если ты мёртв, ты не можешь «отстроить заново лучше прежнего».



Так какие же меры он (Байден. — ИноТВ) принимает? В его партии есть такие элементы, которые хотят, чтобы под залог отпускали больше агрессивных людей, чтобы больше обвинений не доходило до суда, а приговоры становились мягче. В его партии есть такие, кто винит в росте числа насильственных преступлений полицию! В его партии есть такие, кто в буквальном смысле выступает за закрытие тюрем!



Байден очень горячится, когда говорит о том, что он считает избирательными правами, а также об изменении или оспаривании правил сената. Может быть, надо изменить правила так, чтобы стало меньше жертв, чтобы невинные люди были лучше защищены? Как насчёт того, чтобы люди могли работать в магазине и их не убивали? Чтобы люди могли ждать автобуса или поезда метро или просто идти домой пешком в Нью-Йорке?



Эти четыре молодые женщины и десятки других навсегда потеряли право голосовать или делать ещё что-либо. Право на жизнь — самое основное право, которое у вас есть. И мне интересно, когда президент Байден расстроится по этому поводу и когда СМИ его об этом спросят.



Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.