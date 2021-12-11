Fox News: Трамп был прав — либеральные города катятся в бездну криминала

12 американских городов в этом году обновили антирекорды по числу убийств. Виной тому либеральные мэры и окружные прокуроры, проявляющие излишнюю мягкость по отношению к преступникам, полагает ведущий Fox News Ларри Кадлоу. По словам бывшего сотрудника администрации Трампа Стивена Миллера, Демократическая партия США больше заботится о преступниках-рецидивистах, чем о законопослушных гражданах.

Об этом ещё Трамп говорил. Они (демократы. — ИноТВ) развалили эти города! Развалили! Так?



СТИВЕН МИЛЛЕР, бывший старший советник Белого дома: Да.



Думаю, нам надо вывести это на экран. Посмотрите! Толидо, Рочестер, Филадельфия, Колумбус, Луисвилл, Батон-Руж, Тусон, Альбукерке, Портленд… Портленд — просто сумасшедший дом, это советский муниципалитет! Сент-Пол, Индианаполис… И это не случайное совпадение, что всеми этими городами управляют демократы, высказывающиеся за то, чтобы лишить полицию финансирования и поддержки, против денежного залога, против реальных тюремных сроков! Все эти прокуроры и окружные прокуроры, избранные при поддержке Джорджа Сороса, вроде этого придурка, выдвигавшего обвинения против Риттенхауса… Во имя всего святого, мы должны дать отпор!



СТИВЕН МИЛЛЕР: Да, вы на сто процентов правы. Президент Трамп ясно и убедительно высказывался на этот счёт — о росте преступности в городах, находящихся под управлением демократов. Теперь эта проблема обострилась, как никогда прежде. И, как вы упомянули, некоторые прокуроры за преступников и против копов! Они, как мы видели в Висконсине, выпускают людей, на счету которых насильственные, гнусные и возмутительные преступления. Эти люди совершают одно преступление за другим, один безнравственный акт насилия за другим, и их раз за разом выпускают! Раньше мы называли это «вращающейся дверью»: в тюрьму — из тюрьмы — в тюрьму — из тюрьмы…



И кто при этом страдает? Невинные американские граждане, многие из которых афроамериканцы и латиноамериканцы. Они становятся жертвами. Нет никакого сострадания в том, чтобы переориентировать всё наше общество к выгоде кучки злобных и агрессивных людей. Как насчёт 99 процентов людей в этой стране — законопослушных, хороших, приличных людей, не причиняющих зла другим? О них, по идее, мы и должны заботиться, Ларри!



Знаете, Стивен, между прочим, в этих городах, согласно новому опросу, проведённому Тони Фабрицио для The Wall Street Journal, 37 процентов латиноамериканцев теперь голосуют за республиканцев, 37 процентов за демократов. Демократы потеряли свои лидирующие позиции у латиноамериканцев. И я прихожу к мнению, что латиноамериканцы... Многие из этих мужчин и женщин занимаются бизнесом, малым бизнесом, они прибыли сюда за свободой и так далее… Они перестали надеяться на этих мэров-демократов, потому что не чувствуют себя в безопасности!



Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.