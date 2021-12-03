Fox News: пока власти США потакают преступникам, население запасается оружием

Америку захлестнула волна преступности, а легальные продажи огнестрельного оружия бьют рекорды, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда, идея контроля над оборотом оружия в США мертва: после того как СМИ и правящая партия открыто выступили за беспорядки и против полиции, законопослушным американцам остаётся надеяться только на себя.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News: В то время как по всей стране растёт преступность, американцы поспешно вооружаются. ФБР провело почти 190 тысяч проверок биографических данных (покупателей оружия. — ИноТВ) только в эту «чёрную пятницу» — значительно больше, чем год назад!



И вот возможная причина. Банды грабителей, чья тактика — разбивать витрины и хватать товар, буйствуют не только в Калифорнии, они появились по всей стране, в частности в Нью-Йорке, Чикаго и Миннесоте. Некоторым магазинам из-за этого приходится вводить дополнительные меры безопасности. А некоторые люди просто решают, что не стоит ходить по магазинам, лучше делать покупки в интернете. Грег?



ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий Fox News: Мм… «Чёрная пятница»? Больше похоже на оружейную пятницу!



ДАНА ПЕРИНО: Ладно.



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Я говорил миллион раз: контроль над оборотом огнестрельного оружия — мёртв, и убили его леваки и СМИ. Они убили его, называя беспорядки протестами и добиваясь деморализации и прекращения финансирования правоохранительных органов. Всё, что осталось, это вторая поправка*! И все теперь видят, как гигантскую красную ядерную таблетку, взорвавшуюся над Америкой: единственное, что отделяет тебя от анархии, это самозащита!



Проблема с демократами — и это проблема во всех аспектах жизни, от иммиграции до самозащиты, — они не понимают человеческую природу и стимулы, к которым восприимчива человеческая природа. Они сами создали стимул для покупки оружия, декриминализовав преступность, поставив преступника на пьедестал и создав угрозу для пострадавших.



Отмена денежного залога означает, что, если на вас нападут и вы вызовете полицию, этот парень выйдет на свободу, и теперь он будет разозлён, потому что вы позвонили (в полицию. — ИноТВ). И он будет на свободе! И если он в вашем районе, то ваши дела плохи! Всё, что вы можете, это защищать себя! Вот почему больше нельзя ужесточать контроль над легальным оружием. Потому что будет война! Потому что, знаете что, это вооружились законопослушные граждане!



ДАНА ПЕРИНО: Другой интересный момент, Херальдо… касательно поддержки. Некоторые раньше говорили, что Национальная стрелковая ассоциация — это худшее, что только может быть. Но теперь у нас так много новых владельцев оружия, законопослушных владельцев оружия, прошедших проверку и купивших оружие!



ХЕРАЛЬДО РИВЕРО, ведущий Fox News: Главная задача государства — это обеспечить безопасность граждан. И если чувства безопасности нет, то люди берут ситуацию в свои руки. Вот почему они покупают это оружие.



Я думаю, реформа системы освобождения под залог станет одним из самых провальных общественных лозунгов в современной политической истории, наряду с требованием лишить полицию финансирования. Это ужасная идея. Вы знаете, я говорил об этом много, много раз.



Посмотрите на Чикаго, посмотрите на Филадельфию — 506 смертей в Городе братской любви! Сотни в Нью-Йорке, в моём маленьком городке Кливленде — почти 200… Это ужасающе! Идёт гражданская война гетто, нам надо это признать. Анархия правит бал, когда можно разграбить люксовый магазин или Walmart бандой в 30, 40, 50 человек… Почему никто не записывает номера машин всех участников этого? Это не случайные действия, это преступный сговор! Это, знаете…



ДАНА ПЕРИНО: Ещё и потому, что они закрыли номера.



ХЕРАЛЬДО РИВЕРО: Некоторые — да. Но когда подъезжают 40 машин, должен же быть способ их идентифицировать! У той вмятина на левом крыле, у этой… Может быть, это требует немного большей работы детективов, если (преступники. — ИноТВ) закрывают таблички с номерами. Но их можно идентифицировать, можно выследить, можно обращаться с ними как с организованными преступными группами, по закону RICO**, и показать, что у государства есть какое-то мужество!



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Они используют временные бумажные таблички. Поддельные. Потом они их просто отрывают.



ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Но у них нет того, о чём вы сказали, cojones, как это звучит на вашем родном языке, Херальдо! (Смех.) У них этого нет! Потому что Джо Байден этим летом объявил о большой рабочей группе по борьбе с контрабандой оружия. Провели они хоть одну крупную облаву? Они не провели ни одной крупной облавы, так? И я выяснил, что единственная облава, которую они провели… это спецоперация, состоявшаяся по инициативе Трампа два года назад! Так что фактически они поставили себе в заслугу облаву, проведённую Трампом!



Как штатный статистик The Five… (Смех.) Скажу, что мы нашли кое-какую интересную информацию. Когда я говорю «мы», это значит, что Джонни нашёл. В то время как растёт число владельцев (легального. — ИноТВ) оружия, число убийств с применением огнестрельного оружия падает!



ГРЕГ ГАТФЕЛД: Именно!



ДЖЕССИ УОТТЕРС: Потому что обычно ты не станешь приставать к человеку, который, вероятно, вооружён! Вот почему много убийств с применением огнестрельного оружия происходит в больших городах Америки: там такие строгие меры контроля над оборотом оружия, что получить легальное оружие очень трудно! Так что оружие есть только у уголовников!



И, отвечу на вашу мысль, можно применить оружие и быть арестованным, а потом либеральные окружные прокуроры решат не выдвигать против вас обвинений! Например, в Чикаго не так давно были большие кровавые выходные, 52 человека получили ранения, 10 погибли. Была облава на бандитов, арестовали 19 участников банд, почти все они уже ранее привлекались за преступления, связанные с оружием. И на следующий же день 11 из 19 опять разгуливали по улицам! Так что можно жёстко высказываться, знаете, «Я буду жёстко бороться с оружием!» — но ведь они никогда не проявляют жёсткости!



Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.



* Вторая поправка к Конституции США гарантирует право на ношение оружия (прим. ИноТВ).

** Закон, принятый в США в 1970 году для борьбы с организованной преступностью (прим. ИноТВ).