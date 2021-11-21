CNN: в Атланте из-за выстрела в аэропорту произошла паника и пострадали три человека

00:04 Губерниев назвал справедливым решение Карпина остаться во главе сборной России Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Валерия Карпина остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.

00:01 Мишустин встретился с патриархом Кириллом Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

23:48 Федотов назвал нелогичным поражение «Сочи» в матче с «Рубином» Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от казанского «Рубина» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:47 В Молдавии за сутки выявили 371 случай коронавируса В Молдавии за сутки выявили 371 новый случай коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 358 202.

23:34 Слуцкий признался, что недоволен игрой «Рубина» в первом круге РПЛ Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1) и подвёл итоги первого круга чемпионата.

23:34 Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:21 Чесноков: у Медведева не было шансов в матче со Зверевым Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) от немца Александра Зверева (4:6, 4:6).

23:15 Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Руслановой Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Нины Руслановой.

23:08 Болельщик попал бутылкой в Пайета в матче «Лион» — «Марсель», судья увёл команды с поля Матч 14-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем» был прерван в начале первого тайма из-за того, что болельщики хозяев забрасывали футболистов гостей посторонними предметами и попали бутылкой в полузащитника команды соперника Димитри Пайета.

22:56 Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни.

22:55 Анкалаев заявил, что пока не подписал контракт на бой с Сантосом Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев рассказал о потенциальном поединке с пятым номером рейтинга полутяжёлого дивизиона — бразильцем Тиаго Сантосом.

22:40 Кафельников: в финале Итогового турнира был не тот Медведев, которого мы привыкли видеть Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу немца Александра Зверева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4).

22:39 Захарова высказалась о действиях НАТО вблизи России Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о действиях НАТО вблизи границ России.

22:27 Глейхенгауз высказался о выступлении Щербаковой и Косторной на Гран-при Франции Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении российских фигуристок Анны Щербаковой и Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции.

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22:14 Тарпищев — о поражении Медведева в финале Итогового турнира АТР: Даня устал и перешёл пик формы Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

22:09 Умерла актриса Нина Русланова Умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

22:01 «Интер» обыграл «Наполи» в матче Серии А В 13-м туре итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Наполи».

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21:45 Медведев назвал причины поражения от Зверева в финале Итогового турнира АТР Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором он проиграл немцу Александру Звереву (4:6, 4:6).

21:43 Умер актёр Михаил Зубов Умер российский актёр Михаил Зубов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на его супругу Наталью Гердт, Зубов скончался 11 ноября.

21:32 Карпин — о стыках: опыт с Хорватией настраивает на оптимистичный лад Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящем стыковом турнире чемпионата мира 2022 года.

21:30 «Рубин» обыграл «Сочи» в матче с двумя удалениями В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на выезде обыграл ФК «Сочи».

21:29 Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключён от сети для проведения ремонтных работ Энергоблок №6 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом») отключён от сети для проведения ремонтных работ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

21:23 Главный тренер сборной России ответил, готов ли делать ставку на молодёжь Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о победе молодёжной команды страны над Испанией (1:0).

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21:17 Карпин: важно, кто нам достанется в жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022 Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о важности жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

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21:13 Карпин оценил свой уровень как тренера Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает себя средним тренером.

21:11 Карпин: моя миссия — детей воспитывать, в сборной — работа Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что для него означает работа в национальной команде.

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21:01 Карпин рассказал о состоянии Кудряшова после поражения в Хорватии Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал психологическое состояние Фёдора Кудряшова после поражения от команды Хорватии.

20:58 Карпин рассказал, как планирует бороться с боязнью у футболистов сборной России Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что планирует заниматься психологической подготовкой футболистов самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов в данной области.

20:58 В ДТП на трассе в Подмосковье погиб ребёнок В ДТП на трассе в Московской области погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

20:51 Карпин: не сомневался и не сомневаюсь в мастерстве наших футболистов Главный тренер сборной России по футболу считает, что она способна показать принципиально другой футбол по сравнению с матчем квалификации чемпионата мира — 2022 с Хорватией (0:1).

20:50 Карпин объяснил, почему задумался об отставке Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему ему пришла мысль завершить работу с национальной командой.

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20:44 В центре имени Гамалеи рассказали о назальной вакцине от коронавируса Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о назальной вакцине от коронавируса.

20:41 Карпин: я решил готовиться к стыкам Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что не собирается подавать в отставку до окончания стыковых матчей за право выйти на чемпионат мира по футболу 2022 года.

20:37 Барский рассказал, в чём Непомнящий сильнее чемпиона мира Карлсена Международный мастер Владимир Барский высказал своё мнение о грядущем поединке за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном, действующим чемпионом мира, и российским претендентом Яном Непомнящим.

20:32 Тренер: Устюгов находится в неплохой форме перед Кубком мира Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил готовность Сергея Устюгова к старту Кубка мира сезона-2021/22.

20:29 Еврокомиссар Юханссон заявила, что Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии» Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что в ситуации с миграционным кризисом президент Белоруссии Александр Лукашенко «ведёт себя как туроператор без лицензии».

20:28 Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР В финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву.

20:18 В центре им. Гамалеи объяснили необходимость повторно прививаться от COVID-19 Замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении эффективности первичной вакцинации от коронавируса через шесть — восемь месяцев после применения.

20:12 «Реал» разгромил «Гранаду» в матче 14-го тура Примеры В рамках 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Гранадой».

20:12 Парфёнов: «Спартаку» не стоит увольнять Виторию до зимней паузы Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление красно-белых в сезоне-2021/22.

20:04 Путин: в признавших «Спутник V» странах прививку препаратом сделали около 120 млн человек Уже более 50 млн россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V», в других странах их около 120 млн, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

19:54 ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА.