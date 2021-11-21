CNN: в Атланте из-за выстрела в аэропорту произошла паника и пострадали три человека

В США в международном аэропорту Атланты прозвучал выстрел, который привёл к массовой панике, передаёт CNN. В результате этого инцидента пострадали три человека, которые получили травмы во время эвакуации.
Случайный выстрел из оружия одного из пассажиров вызвал массовую панику в зоне безопасности международного аэропорта в Атланте, передаёт CNN. В результате инцидента, который привёл к кратковременной приостановке рейсов, пострадали три человека.
Всё началось с того, что при сканировании багажа сотрудники службы безопасности в вещах одного из пассажиров обнаружили «запрещённый предмет», указывает канал со ссылкой на Роберта Спиндена из Управления транспортной безопасности в штате Джорджия. По его словам, затем багаж был отправлен на «вторичный досмотр».
«Во время вторичного досмотра пассажир ринулся к своим вещам, выхватив находившееся внутри огнестрельное оружие, которое в конечном итоге выстрелило», — сказал Спинден.
Затем пассажир сбежал с места происшествия со своим огнестрельным оружием.
«Нам повезло, что, когда произошёл выстрел, никто серьёзно не пострадал», — добавил Спинден.
В заявлении Управления транспортной безопасности говорится, что три взрослых человека получили травмы, не представляющие опасности для жизни. При этом источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что люди пострадали не от выстрела, а в ходе эвакуации.
Личность человека с оружием уже идентифицирована: им оказался 42-летний Кенни Уэллс.
«Мы активно ищем этого человека», — заявили в местной полиции.
Представитель аэропорта Эндрю Гобейл заявил, что выстрел произошёл случайно. Он также добавил, что громкий шум создал «ощущение хаоса».
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