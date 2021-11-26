CBS: США в 2021 году вышли на рекорд по стрельбе в школьных стенах

2021 год оказался для США рекордным по стрельбе на территории школ: было зафиксировано уже 139 случаев с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли 28 человек, передаёт CBS News. Такой кризис специалисты объясняют усталостью от пандемии и влиянием социальных сетей — а активисты тем временем призывают власти ужесточить законодательство в области оборота оружия.

Свежие данные свидетельствуют, что нынешний осенний семестр обещает стать в плане статистики по преступлениям с применением огнестрельного оружия в школах одним из самых смертоносных в истории США. Наш корреспондент Лора Подеста расспросила людей, переживших такое насилие, а также психологов и активистов о том, что стоит за ростом частотности подобных инцидентов.



В 2019 году в одной из старших школ Калифорнии за мгновения до начала урока испанского Миа Третта получила огнестрельное ранение — в неё выстрелил другой ученик школы.



МИА ТРЕТТА: Был хлопок, затем ещё один — и я очутилась на полу.



Пуля вошла девушке в живот. По словам врачей, ранение, которое оказалось глубоким, может помешать ей в будущем завести детей.



В 2020 году число насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия в школе снизилось — главным образом благодаря тому, что школьники учились из дома в связи с пандемией, но теперь оно снова пошло в рост. В 2021-м на территории школ страны было произведено больше выстрелов, чем когда-либо в истории: зафиксировано 139 инцидентов, в результате которых погибли 28 человек и были ранены ещё 80. Об этом сообщает общественная организация Everytown, которая занимается укреплением безопасности в области оборота оружия.



По мнению психиатра Чарльза Херрика, виной всему — изоляция из-за пандемии.



ЛОРА ПОДЕСТА, корреспондент CBS: Если говорить о ваших пациентах, подростках, которых вы принимаете, ухудшилось ли их душевное здоровье во время пандемии? Им сейчас хуже, чем раньше?



ЧАРЛЬЗ ХЕРРИК, психиатр: Уровень стресса среди них вырос. Мне кажется, что проблема отчасти заключается в том, чтобы постараться им помочь вернуться к нормальному состоянию.



Доктор Херрик также отмечает, что молодёжь в нашей стране переживает настоящий кризис в плане душевного здоровья, который провоцируют социальные сети.



Дэвид Хогг, который пережил самый страшную стрельбу в истории нашей страны, произошедший во флоридском городе Паркленд, считает, что в ситуацию пора вмешаться законотворцам.



ДЭВИД ХОГГ: Мне кажется, что пандемия среди прочего выявила серьёзные недостатки нашей государственной системы социальной поддержки.



Хогг выступает за введение обязательных для всех биографических проверок, а также новых нормативных требований, которые не дадут лицам, пережившим в прошлом психические заболевания, приобрести огнестрельное оружие.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.