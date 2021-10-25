ABC: дорога в школу как по полю боя — американские учителя бьют тревогу

В Филадельфии уже два года подряд отмечаются рекордные цифры случаев насилия с применением огнестрельного оружия, причём часто жертвами в таких ситуациях становятся дети, отмечает корреспондент ABC News. Учителя бьют тревогу, тем более что, по их словам, в более обеспеченных районах города, где больше белого населения, ситуация гораздо благоприятнее.

В Филадельфии от насилия с применением огнестрельного оружия гибнет молодёжь. Один учащийся старших классов сравнил свою дорогу в школу с переходом через зону боевых действий. Некоторые преподаватели прислушиваются и пытаются с помощью честного разговора изменить жизнь своих учеников. Репортаж корреспондента ABC News Закари Киш.

Сегодня в некоторых частях Северной Филадельфии обстановка с применением огнестрельного оружия настолько плохая, что дорога в школу и обратно для некоторых школьников ощущается как смертельный риск.

ЛИ ЙОНДО ДАНН, директор независимой школы-мастерской Саймона Граца: Они ходят группами, они ищут, кто бы мог их подвезти в школу.

Впервые с 1996 года в Городе братской любви (Филадельфии. — прим. ИноТВ) два года подряд фиксируют более 400 убийств.

ЛИ ЙОНДО ДАНН: Почему мы живём, чтобы умереть?

Директор школы Ли Йондо Данн вместе с остальными пытаются защитить детей, требуя покончить с насилием.

ЛИ ЙОНДО ДАНН: Кажется, что здесь нет выхода.

В школе Саймона Граца за последний год от огнестрельного ранения погибли девять детей.

ЛИ ЙОНДО ДАНН: За одну неделю из-за огнестрельного ранения мы потеряли сразу трёх школьников. Представьте, как это. Это же дети!

Я встретился с группой школьников, которые понимают, что лучший выход из такого окружения —образование.

ЗАКАРИ КИШ, корреспондент ABC News: Как вы думаете, что здесь вокруг происходит?

КАИ ФРИМАН, учащаяся независимой школы-мастерской Саймона Граца: Нам очень некомфортно, когда мы хотим погулять с друзьями, но нам постоянно приходится оборачиваться.

ЙЕРЕМИЯ ТОМСОН, учащийся независимой школы-мастерской Саймона Граца: Я не хожу пешком в школу или обратно, мама настаивает, чтобы я передвигался на машине.

КАЛИЯ ФЛЕТЧЕР, учащаяся независимой школы-мастерской Саймона Граца: Приходится постоянно думать, что я могу сделать, чтобы не попасть в такую ситуацию, или что я могу сделать, чтобы моё будущее сложилось так, чтобы можно было уехать из этого города.

Более 80 процентов случаев насильственной смерти в Филадельфии за прошлый год пришлось на темнокожих мужчин. По словам Данна, то, что происходит в Граце, было бы неприемлемо в более богатых частях города.

ЛИ ЙОНДО ДАНН: Единственное, чем они отличаются, — цветом кожи. А школьники не должны сражаться за изменение системы, которую создавали не они, в которой они родились и в которой они существуют. Её исправление не их обязанность.

ЗАКАРИ КИШ: Линдси, Центры по контролю за заболеваниями называют насилие с применением огнестрельного оружия эпидемией и серьёзной угрозой для здоровья. Школьники в Граце мне сказали, что футбольный сезон отменили не из-за коронавируса, а из-за преступлений.

Дата выхода в эфир 25 октября 2021 года.