CNBC: после трагедии на съёмках «Ржавчины» Голливуд призвали рисовать выстрелы на компьютере

После гибели оператора Галины Хатчинс политики и даже некоторые кинематографисты в Лос-Анджелесе начали выступать за радикальное изменение индустрии развлечения. Они требуют, чтобы «фабрика грёз» отказалась от использования на съёмочной площадке настоящего огнестрельного оружия и заменила его компьютерной графикой, сообщает CNBC.

После гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» начали раздаваться голоса за радикальное изменение работы киноиндустрии.

ПОЛ КОРЕЦ, член городского совета Лос-Анджелеса: Это не первый случай, когда людей убивают на съёмочной площадке. Иногда причина в экономии усилий или спешке.

Член городского совета Лос-Анджелеса Пол Корец присоединился к растущему числу законодателей и даже некоторых кинематографистов, призывающих запретить использование настоящего огнестрельного оружия и боеприпасов на съёмочных площадках.

ПОЛ КОРЕЦ: Смерть действительно не должна быть возможным исходом на съёмках фильмов, где используется оружие. Пришло время изменить ситуацию.

Но некоторые представители индустрии утверждают, что трагедия, произошедшая в Нью-Мексико, была исключением из правил.

БРУК ИТОН, реквизитор и специалист по оружию: На протяжении 100 лет специалисты по оружию обращались с ним на съёмках чрезвычайно аккуратно. Так что случившееся (на съёмках «Ржавчины». — ИноТВ) — это аномалия.

Брук Итон — реквизитор, специалист по оружию и вице-президент 478-го отделения Международного союза работников театральной сцены. По его словам, отвечающая за кинопроизводство организация установила строгие стандарты и протоколы по обращению с оружием.

БРУК ИТОН: Я думаю, что Голливуд способен сам себя контролировать.

ПОЛ КОРЕЦ: Я думаю, их протоколы великолепны только до тех пор, пока кто-нибудь не перестаёт им следовать.

Вместо настоящего огнестрельного оружия предлагается использовать компьютерные спецэффекты. Но, по словам Итона, это неравноценная замена.

БРУК ИТОН: Работа настоящего оружия влияет на атмосферу, съёмочную площадку и реакцию актёра. И, конечно же, очень сложно воспроизвести свет самого дульного пламени.

Член городского совета Корец утверждает, что фильмы в любом случае являются выдумкой. Поэтому возникает вопрос: а стоит ли использовать настоящее оружие?

ПОЛ КОРЕЦ: Я уверен, что существует возможность (воспроизвести выстрел на компьютере. — ИноТВ) безупречно.

ВЭЛЕРИ КАСТРО, корреспондент CNBC: Этот член городского совета Лос-Анджелеса поддерживает закон штата и призывает принять аналогичное постановление в городе. Губернатор Нью-Мексико просит киноиндустрию пересмотреть свои стандарты безопасности. В противном случае, по её словам, штат введёт собственные ограничения.

Нам доподлинно известно, что сегодня у нас есть технологии, которых раньше никогда не существовало.

ВЭЛЕРИ КАСТРО: И в некоторых случаях использовать их гораздо дешевле.

Надо же! Спасибо, Вэлери.

Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.