Губернатор Техаса: Байден открыл границу для преступности и COVID

Пассажиры самолётов, прибывающих в США, тщательно проверяются на COVID, тем временем миллионы мигрантов нелегально переходят границу без всякого тестирования, отмечает Fox News. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, администрация Байдена «связала руки» пограничникам и полиции, а преступные картели развозят нелегалов по стране и снабжают их документами.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Каждый, кто прибывает в страну, должен пройти тестирование не позднее 24 часов с посадки на самолёт…



ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News при Белом доме: А как насчёт тех, кто не прилетает на самолёте, а просто пересекает границу? Таких огромное количество…



ЭНТОНИ ФАУЧИ: Это другая тема. Например, когда речь идёт о… Если говорить о защите на границе, у нас всё-таки есть 42-й раздел (Кодекса США. — ИноТВ)… Так что защита на границе есть. То, что, как вы знаете, нет такой возможности, как при посадке в самолёт, проверить человека, посмотреть его паспорт… Там у нас такого нет.



Губернатор, внесите, пожалуйста, ясность: кого не тестируют на границе? Кроме того, сегодня утром мы получили свежие новости — последнюю неофициальную статистику по границе за ноябрь от наших источников на границе. Ситуация там ухудшается. За месяц у нас было более 168 тысяч задержаний и 52 429 беглецов — то есть людей, которые пробрались в страну, попали на камеры наблюдения, но сбежали. В этом фискальном году у нас может быть 600 тысяч беглецов, то есть на 40 процентов больше. Что вы думаете насчёт тестирования на COVID и вообще насчёт влияния этой открытой настежь границы в Техасе?



ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор штата Техас: Мария, я не знаю, бывал ли когда-нибудь доктор Фаучи на границе, в частности, в эпоху COVID. Не думаю, что у него есть какие-то собственные, полученные из первых рук сведения о том, тестируются ли люди, переходящие нашу границу. Я, однако же, бываю на границе либо каждую неделю, либо каждые две недели. И я работал и беседовал с пограничной службой, а также с Национальной гвардией в Техасе, с техасским департаментом общественной безопасности — они задерживают этих людей, пересекающих границу. И я могу достоверно сказать вам, что большинство людей, пересекающих границу, хотя и не все, не тестируются!



Суть в том, что у президента Байдена и его администрации есть два стандарта: если вы платите деньги, чтобы прибыть в Соединённые Штаты Америки законно, вам надо пройти тестирование; если же вы прибываете в страну незаконно, вы можете и не проходить тестирование. Вы знаете статистику: нам известно, что в этом году более миллиона человек перешли границу незаконно, и большинство из них не проходили тестирование.



Итак, у администрации Байдена на самом деле нет адекватной информации, позволяющей установить, в какой мере эти миллионы людей, пересекающих границу, несут в Соединённые Штаты COVID, штамм «омикрон» или что-то ещё. Это совершенно безответственно и крайне опасно!



Именно!



ГРЕГ ЭББОТТ: Вы говорили о беглецах. Причина, по которой у нас есть беглецы, заключается в том, что администрация Байдена связала руки как пограничникам, так и Иммиграционной и таможенной полиции. У них на границе недостаточно сотрудников, чтобы обеспечить безопасность границы. Именно поэтому на границе в Техасе находятся 10 тысяч бойцов Национальной гвардии и сотрудников техасского департамента общественной безопасности. Именно поэтому мы возводим барьеры на границе. И именно поэтому Техас строит собственную стену на границе.



Именно!



Один из моих источников сообщил мне о беззаконии в Хьюстоне. Он рассказал, что сейчас в Хьюстоне 400 тысяч новых людей, потому что сообщники на автомобилях подбирают их на границе и везут в Хьюстон. Мне даже сказали, что сейчас в Хьюстоне один из самых прибыльных видов бизнеса — это изготовление поддельных документов! Что эти компании, подделывающие документы для нелегалов, просто процветают! Что происходит в Хьюстоне?



И, кстати, федеральный судья настаивает, чтобы администрация Байдена возобновила программу «Оставайся в Мексике». Но мои источники на местах говорят: «Поверим, когда увидим своими глазами». Они по-прежнему думают, что закон будет просто проигнорирован. Что вы думаете о происходящем в Хьюстоне и о политике «Оставайся в Мексике»? Коротко, сэр.



ГРЕГ ЭББОТТ: «Оставайся в Мексике» — это результат иска Техаса против администрации Байдена. Федеральный судья принял решение в нашу пользу, обязав администрацию Байдена вернуть политику «Оставайся в Мексике». Конечно же, мы с недоверием смотрим, в какой мере администрация Байдена это выполнит. Однако в новостях сообщают, что это начнут делать… Кажется, они заключили с правительством Мексики договорённость о том, что это начнётся на выходных или в начале следующей неделе. Но, конечно же, как обычно, мы поверим только тогда, когда сами увидим.



Что же касается преступлений, о которых вы говорите… Послушайте, это часть деятельности картелей. Картели публикуют рекламу в TikTok, чтобы найти водителей для перевозки нелегальных иммигрантов по штату Техас. Это проблема, над решением которой работает техасский департамент общественной безопасности. Но это показывает, насколько… техасские правоохранительные органы вынуждены разбираться с трудностями, созданными администрацией Байдена, которая импортирует преступность в нашу страну и наш штат.



Да.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2021 года.



