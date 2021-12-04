CBS News: США заставят мигрантов оставаться в Мексике, как во времена Трампа

Со следующей недели мигранты, ищущие убежища в США, будут вынуждены дожидаться решения иммиграционного суда в Мексике, передаёт CBS News. Программа «Оставайся в Мексике», действовавшая при Дональде Трампе, была отменена сразу после инаугурации Джо Байдена, однако впоследствии федеральный судья счёл отмену незаконной и обязал власти вернуться к прежней практике.

США и Мексика доработали планы по возобновлению пограничной политики времён Трампа, возвращавшей мигрантов в Мексику в ожидании судебных слушаний о предоставлении им убежища. В августе федеральный судья в Техасе постановил, что администрация Байдена обязана возобновить эту политику: по его словам, программа была прекращена незаконно. Администрация Байдена оспаривает это решение, но всё равно должна выполнять постановление. Программа, вероятно, возобновится в понедельник.



С нами на связи корреспондент CBS News по вопросам иммиграции Монтойя-Галвес. Он пристально следит за этой историей. Здравствуйте, Камило! Итак, почему администрация Байдена вообще отменила эту политику времён Трампа?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС, корреспондент CBS News: Добрый день, Таня! Это политика, которую и президент Трамп*, и его советники жёстко критиковали во время предвыборной кампании 2020 года. Ещё будучи кандидатом, Джозеф Байден заявлял, что эта политика вынуждала соискателей статуса беженца жить в нищенских условиях в Мексике.



Прогрессивные правозащитники и юристы оказали огромное давление на администрацию, чтобы она упразднила эту политику, которая, повторюсь, требует от соискателей статуса беженца ждать в Мексике, пока иммиграционный суд разбирает их дело. И администрация Байдена действительно быстро приостановила эту политику, в первые же часы после того, как президент Байден был приведён к присяге.



Но теперь, конечно же, байденовская администрация оказалась вынуждена юридически возобновить эту политику — из-за иска, который подали штаты, возглавляемые республиканцами, в том числе Техас. И теперь раздаётся критика со стороны прогрессивных активистов, заявляющих, что администрация должна действовать быстрее, издать меморандум, что она уже и сделала. Меморандум, который мог бы положить конец этой политике раз и навсегда.



Мы знаем, что администрацию критиковали за ситуацию на границе. Как обстоят дела у администрации в том, что касается обжалования решения судьи о восстановлении этой политики?



КАМИЛО МОНТОЙЯ-ГАЛВЕС: Да, в августе федеральный судья в Техасе согласился со штатами Техас и Миссури, что администрация Байдена ненадлежащим образом прекратила программу «Оставайся в Мексике», и обязал администрацию возобновить эту политику. Администрация попыталась добиться от Верховного суда отмены этого постановления. Но высокий суд эту просьбу не удовлетворил. Вот почему в данный момент администрация вынуждена возобновить эту политику.



Она по-прежнему оспаривает это решение. И, как я уже упоминал ранее, она издала новый меморандум о прекращении, Таня, который, как она надеется, удовлетворит юридическим требованиям. Но, конечно же, это дело может растянуться на месяцы. А до тех пор многие соискатели статуса беженца, возможно, даже десятки тысяч мигрантов могут быть возвращены в Мексику в рамках этой новой версии программы «Оставайся в Мексике».



Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).