Hill: Байден возвращает миграционную политику времён Трампа

Американский суд постановил, что администрация Джо Байдена слишком резко свернула миграционную политику эпохи Дональда Трампа и теперь её придётся восстановить, пишет The Hill. Речь идёт о том, чтобы беженцы из Мексики дожидались решения о предоставлении им убежища в специальных лагерях.

Администрация Байдена заявила, что собирается вернуть к жизни миграционную политику времён Трампа, пишет The Hill. Для этого ей нужно будет согласие Мексики на то, чтобы принимать людей без определённого статуса.

Дело в том, что власти штатов Техас и Миссури подали в суд, заявив, что администрация Байдена слишком резко отменила политику, в соответствии с которой США передали на родину 70 тыс. мексиканцев дожидаться рассмотрения своего запроса на предоставление убежища. Так что теперь от федерального департамента внутренней безопасности требуется вернуть прежнюю норму.

Федеральные власти при этом уверяют, что уже работают над изменениями политики. Так, прежде многие мигранты из-за долгого ожидания рассмотрения своего дела покидали опасные лагеря беженцев вдоль границы. Теперь же американские власти обещают рассматривать дела о предоставлении убежища в течение полугода и построить новые лагеря. Кроме того, планируется расширить категорию тех беженцев, которым не нужно будет ждать в лагере. Мексика призывает, чтобы туда входили больные, пожилые люди, а также представители ЛГБТ-сообщества.

Как отмечает автор статьи, это событие — удар для Белого дома. Правозащитники ещё во время работы Трампа заявляли, что эта программа становится недопустимым барьером для тех, кто ищет убежища в США. И возобновление программы в любой её версии приведёт к большому страданию людей.

Правозащитники требуют от Байдена, чтобы он сдержал обещание и покончил с этой программой. Другие же вменяют его администрации в вину тот факт, что она довела дело до суда, а не уладила напрямую. И чем дольше администрация затягивает эту ситуацию, тем больше люди в лагерях беженцев рискуют, пишет The Hill.