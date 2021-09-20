NTD: США начали депортировать нелегалов, собравшихся на границе, на родину в Гаити
Около 14 тысяч человек собрались под мостом, который соединяет американский штат Техас и мексиканский город Сьюдад-Акунья. В основном это нелегальные мигранты с Гаити. У них на родине недавно произошло разрушительное землетрясение.
Люди бегут в поисках работы и лучшей жизни. Здесь они живут в палатках, шалашах или просто под открытым небом. Многие с детьми. При этом с американской стороны людей уже начали перемещать в миграционные центры. Сотни депортируют обратно в Гаити.
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