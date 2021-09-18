ABC News: из-за наплыва мигрантов в техасском городе Дель-Рио объявили чрезвычайное положение

Из-за почти 13 тысяч мигрантов, собравшихся у техасского приграничного города Дель-Рио, местные власти объявили чрезвычайное положение, передаёт ABC News. Кроме того, по распоряжению губернатора Техаса, на помощь пограничникам были направлены сотрудники полиции и Национальной гвардии.
Теперь поговорим о всё более тревожной ситуации на южной границе. Там почти 13 тысяч мигрантов — преимущественно с Гаити, где произошло разрушительное землетрясение, — ютятся под мостом в Техасе. С репортажем из Техаса корреспондент ABC News Маркус Мор.
Сегодня руководство небольшого техасского городка Дель-Рио объявило чрезвычайное положение. Почти 13 тысяч мужчин, женщин и детей собрались в этом приграничном городке, чтобы запросить убежища.
В этом временном лагере под международным мостом Дель-Рио их держат в крайне неблагоприятных условиях.
БРУНО ЛОЗАНО, мэр Дель-Рио: За моей спиной вы сейчас видите людей, которых ещё не оформляли и не задерживали.
Тень от моста даёт хотя бы какую-то возможность укрыться от удушающей жары выше 37 °C. Еды и чистой воды не хватает.
ТОНИ ГОНЗАЛЕС, конгрессмен от штата Техас: Настолько плохой ситуации я ещё не видел.
Губернатор Грег Эбботт распорядился о том, чтобы полиция штата и национальная гвардия помогли перегруженным работой пограничникам. По данным источников, большинство мигрантов из Гаити — страны, которая всё ещё не может оправиться от убийства их президента, а также от случившегося в прошлом месяце землетрясения.
МИГРАНТ: Знаете, мы ищем лучшей жизни там, в Нью-Йорке, в Соединённых Штатах.
Как сообщалось, в августе на южной границе было осуществлено более 208 тысяч задержаний, что говорит о росте на 317 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Сегодня министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что они работают над тем, как разобраться с этим притоком. Они заявляют, что применят пункт 42 — политику времён Трампа в сфере здравоохранения, которая позволяла выдворять мигрантов, не давая им возможности запросить убежища.
АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: У нас есть полномочия по причине этого особого обстоятельства, и мы воспользуемся этими полномочиями.
МАРКУС МОР, корреспондент ABC News: И, Дэвид, людей может стать ещё больше. Как полагают официальные лица, в ближайшие несколько дней сюда могут прибыть ещё восемь тысяч мужчин и женщин. Сотрудники Погранично-таможенной службы пытаются взять под свой контроль ситуацию, которая, похоже, становится, всё хуже. Дэвид.
С нами на связи из Дель-Рио был Маркус Мор. Маркус, благодарю вас.
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