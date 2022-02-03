France 24: в США массово «минируют» университеты, обучающие афроамериканцев
Такие кампусы, как здесь, в Государственном университете Боуи, должны быть оазисом умиротворения — башни из слоновой кости для поиска знаний. Но в понедельник этот университет в Мэриленде, где обучаются преимущественно темнокожие, был вынужден закрыть свой кампус. По сообщениям в социальных сетях, они получили предупреждение о заложенной бомбе. И университет Боуи оказался в этом не одинок.
После серии угроз по всей территории США в понедельник, поступивших университетам и колледжам, известным как учебные заведения с исторически сложившимся темнокожим контингентом, во вторник ещё около дюжины кампусов также получили сообщения о заложенных бомбах. В то время как никакой взрывчатки найдено не было, Белый дом и ФБР продолжают расследование.
ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы анализируем, как мы думаем, возможное происхождение, причину, мотивацию, которые за этим стоят. Мы полностью поддерживаем эти вузы с исторически сложившимся темнокожим контингентом. Мы хотим очень ясно дать понять, что мы серьёзно относимся к этой угрозе.
Много угроз поступило в первые два дня месяца афроамериканской истории*, в то время как США продолжают бороться со свирепствующей расовой несправедливостью, подъёмом в группах с идеологией превосходства белой расы и беспокойством по поводу искусственного усложнения процесса голосования.
ЛОПЕС МЭТТЬЮС, библиотекарь Говардского университета: Как только афроамериканцы начинают добиваться каких-то прав, добиваться признания, наши институты становятся целями тех, кто стремится заглушить эти голоса.
Говардский университет, возможно, один из самых известных учебных заведений с исторически сложившимся темнокожим контингентом, получал угрозы многократно. Глава полиции выразил облегчение в связи с тем, что никакой взрывчатки найдено не было, но посетовал на нехватку университетских ресурсов и ненужную психологическую нагрузку, которую создают такие угрозы насилия.
Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.
* Месяц афроамериканской истории ежегодно отмечается в США и Канаде в феврале и сопровождается памятными мероприятиями, посвящёнными борье с расизмом. — Прим. ИноТВ
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