Fox News: в США средства лечения от COVID-19 будут распределять в зависимости от цвета кожи

Американские власти утвердили порядок распределения средств лечения коронавирусной инфекции — и одним из факторов, влияющих на очерёдность в списке ожидающих помощи пациентов, станет раса, передаёт Fox News, ссылаясь на новые рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Как заявил в эфире канала адвокат Лео Террелл, такая политика недопустима, поскольку это «не по-американски».

Администрация Байдена теперь учитывает расу пациента при распределении средств лечения COVID-19, которые могут для кого-то оказаться вопросом жизни или смерти. Согласно официальным рекомендациям FDA, «другие медицинские показания или факторы (например, раса или этническая принадлежность) могут означать, что конкретный пациент находится в группе риска развития тяжёлой формы COVID-19».

С нами на связи комментатор Fox News и адвокат по защите гражданских прав Лео Террелл. Лео, получается, что, поскольку администрация полностью провалила подготовку к этому (росту заболеваемости новым штаммом коронавируса. — ИноТВ), моноклональные антитела и другие средства лечения приходится распределять по квотам. И, к сожалению, они составляют список, кому это полагается в первую очередь, и в некоторых случаях решение зависит от расы!



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ, адвокат: Это неприемлемо, Стив! Это не по-американски! Мы не решаем, кому предоставлять госуслуги, на основании цвета кожи. По-моему, против этого мы воевали во время гражданской войны, против расовой несправедливости! Со всеми должны обращаться одинаково, и с вами, и со мной! И когда доктор видит Стива Дуси или Лео Террелла, цвет не должен иметь значения. Важны риски для пациента. Любой врач, который учитывает при этом расу или этническую принадлежность, никакой не врач и не должен заниматься медициной!



Лео, можете ли вы назвать хоть какую-то причину, по которой FDA нужно было делать это частью своей политики?



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Конечно! Начиная с 20 января 2021 года, Стив, администрация Джо Байдена всё делала из расовых соображений! Критическая расовая теория… Если посмотреть, что сейчас происходит с FDA, с вооружёнными силами, со всеми… Посмотрите, он отправляется в Джорджию… Законы Джима Кроу… Везде расовая карта! И Америка расколота, потому что администрация Байдена каждый раз разыгрывает расовую карту. Нельзя отказывать людям в медицинских льготах или услугах на основании цвета кожи! А теперь они и COVID превратили в расовую проблему, чтобы вносить раскол в нашу страну. Это часть их игры.

Но теперь все хотя бы об этом знают. А между тем наше внимание привлёк и другой сюжет — по некоторым данным, часть сотрудников одного из магазинов сети Whole Foods Market выразили желание надевать на работу маски с надписью Black Lives Matter, но руководство сети им этого сделать не разрешило. Отказ они мотивировали в том числе тем, что — и я процитирую Whole Foods Market — дресс-код компании подобран таким образом, чтобы «наши сотрудники получили такое рабочее место, а наши клиенты — такой потребительский опыт, в которых акцент бы делался на высоком уровне сервиса и высоком качестве продуктов, и мы не видим необходимости ставить этот опыт под угрозу, размещая на униформах послания, которые будут смещать акценты с нашей миссии на другие вещи, вне зависимости от того, какой смысл эти послания несут». Компания Whole Foods Market поддерживала движение Black Lives Matter, однако запретила размещать его слоган на униформе сотрудников. Но затем глава Национального управления США по трудовым отношениям, дама по имени Дженнифер Абруццо, берёт и заявляет: «Эй, Whole Foods, дайте людям сделать то, что они хотят». Это что вообще такое?

ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: А я вам скажу, что это такое — это опять-таки расовая карта. Какое отношение движение Black Lives Matter имеет к продуктовым магазинам? Ну а если зрить в корень, нужно задать такой вопрос: что это вообще за люди, Black Lives Matter, и какие идеи они продвигают? Они продвигают марксизм, выступают против полиции, сыграли важнейшую роль в беспорядках 2020 года — а теперь захотели использовать Whole Foods как политическую платформу для продвижения своих расистко-социалистических идей. А компанию по сути заставляют дать им возможность продвигать их расистские взгляды — притом, что у Whole Foods в соответствии с первой поправкой к Конституции США есть право не позволять движению Black Lives Matter контролировать свою повестку.

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.