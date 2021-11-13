«Житие Джорджа Флойда» — Daily Wire раскритиковал книгу о «мученике» BLM

Престижный издательский дом готовится выпустить биографическую книгу о Джордже Флойде, чья смерть послужила поводом для масштабных беспорядков в США. По мнению ведущего Daily Wire Майкла Ноулза, читателям хотят навязать фантазии и пропаганду, ведь правдивую биографию Джорджа Флойда — преступника-рецидивиста — не напечатали бы из политических соображений.

Скоро появится житие Джорджа Флойда! Готовится к выходу новая книга, это биография Джорджа Флойда… Вот уж о ком не стоит писать биографических книг! Книга будет выпущена 17 мая 2022 года одним из издательств Penguin Random House — очень престижного издательского дома.



Вот пресс-релиз, цитирую: «Биография Джорджа Флойда показывает спортивного юношу, выросшего в трущобах Третьего района Хьюстона и ставшего впоследствии отцом, партнёром, другом — и мужчиной в постоянном поиске лучшей жизни». О да! Правда?



«Восстанавливая историю Флойда, Сэмюэлс и Олоруниппа, — это два репортёра The Washington Post, — проливают свет на решимость, которую Флойд сохранял в условиях постоянной борьбы темнокожего за выживание в Америке».



Переведу это с языка бредовых фантазий Penguin Random House на язык реальности. Джордж Флойд был преступником-рецидивистом, который ограбил беременную женщину, угрожая ей оружием. И никогда, никогда не исправлялся! И в последние моменты своей жизни он погиб только потому, что сопротивлялся аресту и совершал преступление — в свой самый последний момент! К тому же накачался наркотиками под завязку, приняв смертельную дозу! Никогда, ни разу он не исправлял свою жизнь. И на протяжении всей своей деятельности был угрозой для общества. И ему не приходилось как темнокожему вести постоянную борьбу за выживание в Америке. Он принимал очень, очень плохие решения.



По-моему, эта книга была бы гораздо честнее, если бы в ней было написано именно это. Но сомневаюсь, что её бы в таком случае напечатали. Думаю, взамен там будут все эти фантазии, эта пропаганда…



Вот что здесь главное. Очевидно, что книга, которую они печатают, не имеет никакого отношения к Джорджу Флойду, главное здесь — пропаганда. «Белые — плохие, чёрные — хорошие. Белым живётся очень легко, чёрным — очень трудно. Джордж Флойд — святой, мученик, герой, полубог». Даже если эта история не правдива, она «ведёт к более важной правде».



Вот как они подают информацию: Кайл Риттенхаус* — злодей, белый шовинист, террорист, а все эти погромщики, которые за ним гнались, педофилы, насильники и рецидивисты — хорошие, замечательные, святые протестующие против расизма. Даже если в реальности всё не так, даже если это всё ложь, это «ведёт к более важной правде».



Нет, это ведёт к фантазиям. Но эти фантазии всячески поддерживает система.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.



* Американский юноша, застреливший двух преследовавших его погромщиков Black Lives Matter (прим. ИноТВ).