Times: «всем книгам книга» — Трамп пообещал, что всё же напишет мемуары о президентстве

Дональд Трамп, который на прошлой неделе сообщил, что пишет мемуары о своём президентском сроке и рассчитывает, что его работа станет «всем книгам книгой», опроверг заявления американских СМИ о том, что с ним не готов сотрудничать ни один крупный издатель, сообщает The Times. По информации британской газеты, Трамп по-прежнему убеждён, что его труд будет очень популярным — а от таких прибылей отказываться никто не станет.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готовится выпустить в свет книгу о своём президентском сроке, пишет The Times.

Как отмечается в материале британского издания, Трамп ещё на прошлой неделе сообщил, что пока не планирует заключать контракт на написание президентских мемуаров и уже отказал двум «крупнейшим и престижнейшим» издательствам — не сообщив, впрочем, что это за конторы. «Но я всё равно пишу как проклятый — и когда настанет время, вы увидите всем книгам книгу», — добавил бывший глава государства.

Вместе с тем, как выяснили журналисты The Times, представители сразу нескольких издательств уже предупредили, что не станут публиковать мемуары Трампа. По данным британской газеты, после того, как Трамп высказал «типичные для себя громкие заявления», американские СМИ сообщили, что высокопоставленные сотрудники издательских домов Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan и Simon & Schuster наотрез отказались иметь дело с бывшим президентом.

«Получить от него книгу без неточностей в плане фактического содержания будет слишком трудно, — приводит The Times слова одного из представителей индустрии. — Раз он не может даже признать, что потерпел поражение на выборах, как вообще такое можно будет публиковать?».

Трамп, однако, не сдаётся — экс-президент недавно сделал ещё одно заявление, вновь сообщив, что «начал писать книгу» и опровергнув утверждения о том, что ему не удастся найти издателя. «Если моя книга будет самой успешной в мире — не говоря уже о том, что обо мне написали и пишут уже 39 книг, — найдётся ли хоть кто-то, кто всерьёз полагает, что не станет опускаться до того, чтобы заработать большие деньги?», — также отметил он.

Между тем зять Трампа и бывший старший советник в его президентской администрации Джаред Кушнер заключил с издательским домом Broadside Books соглашение о написании книги, которая, согласно заявлениям издателя, станет «самым полным» рассказом о президентстве предпринимателя, сообщает The Times. «На всём протяжении президентского срока Трампа Джаред Кушнер был самым влиятельным советником президента, сыграв центральную роль в наиболее значимых достижениях его администрации, — цитирует издание заявление BroadsideBooks. — Его книга станет самым полным и детальным отчётом об этой администрации и раскроет всю правду о том, что происходило за закрытыми дверями».

Как отмечает обозреватель The Times, Broadside Books является торговой маркой издательства HarperCollins, специализирующегося на книгах «консервативных» авторов.