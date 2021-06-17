Hill: «рубрика «Какого чёрта» — племянница бен Ладена развернула флаг «Трамп победил» в знак протеста против саммита в Женеве

Племянница Усамы бен Ладена выступила в Женеве с протестом против саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, подняв флаг с надписью «Трамп победил», пишет The Hill. Хотя швейцарская полиция и угрожала ей арестом, Нур бен Ладен всё же провела акцию.
В среду племянница Усамы бен Ладена выступила с протестом против саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, вывесив флаг с надписью «Трамп победил», пишет The Hill.
В частности, в Twitter появилось видео, на котором Нур бен Ладен, находясь в Женеве на лодке вместе с другими людьми, держит флаг с надписью «Трамп победил». Нур бен Ладен, как отмечает газета, продвигает не имеющую под собой никаких оснований версию, согласно которой на выборах 2020 года победил не Байден, а экс-президент Трамп.
«Сегодня в рубрике «Какого чёрта»: племянница Усамы бен Ладена Нур бен Ладен протестует против саммита Байдена и Путина в Женеве с флагом «Трамп победил», — написало на своей странице в Twitter издание The Recount.
Today in WTF: Noor bin Laden, Osama bin Laden's niece, protests the Biden-Putin summit in Geneva with a "Trump Won" flag. pic.twitter.com/pwVW0rsh8A
Нур бен Ладен — ярая сторонница Трампа — последние несколько дней провела в Женеве, протестуя против саммита, в то время как швейцарская полиция угрожала ей арестом за её выходки.
Между тем, племянница бен Ладена дала интервью веб-сайту InfoWars, в котором задалась вопросом о том, свободная ли страна Швейцария, добавив также, что когда вице-президент США Камала Харрис посетила Гватемалу на прошлой неделе, местные жители могли спокойно протестовать против её визита.
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