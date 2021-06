Hill: «рубрика «Какого чёрта» — племянница бен Ладена развернула флаг «Трамп победил» в знак протеста против саммита в Женеве

В среду племянница Усамы бен Ладена выступила с протестом против саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, вывесив флаг с надписью «Трамп победил», пишет The Hill.

В частности, в Twitter появилось видео, на котором Нур бен Ладен, находясь в Женеве на лодке вместе с другими людьми, держит флаг с надписью «Трамп победил». Нур бен Ладен, как отмечает газета, продвигает не имеющую под собой никаких оснований версию, согласно которой на выборах 2020 года победил не Байден, а экс-президент Трамп.

«Сегодня в рубрике «Какого чёрта»: племянница Усамы бен Ладена Нур бен Ладен протестует против саммита Байдена и Путина в Женеве с флагом «Трамп победил», — написало на своей странице в Twitter издание The Recount.

Today in WTF: Noor bin Laden, Osama bin Laden's niece, protests the Biden-Putin summit in Geneva with a "Trump Won" flag. pic.twitter.com/pwVW0rsh8A