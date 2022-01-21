WP: в Нью-Йорке снесли скандальную статую Рузвельта

Статуя Теодора Рузвельта, на которой он сам изображён сидящим на коне, а рядом с ним стоят афроамериканец и представитель индейцев, вызывала в США большое недовольство, поскольку некоторые считали её символом расизма. Теперь руководство музея получило разрешение на её демонтаж, пишет The Washington Post.

В Нью-Йорке снесли статую Теодора Рузвельта, стоявшую у Американского музея естественной истории, пишет The Washington Post. На этом бронзовом памятнике сам Рузвельт сидит на коне, а рядом с ним стоят афроамериканец и представитель коренных американских народов. Этот памятник стал причиной многих споров, поскольку некоторые увидели в нём идею о превосходстве светлокожего человека, символ расизма и колониализма.

Статуя изначально была призвана отметить заслуги Рузвельта как автора многих работ по естественной истории. Но при этом даже руководство музея отметило, что и его самого, и общественность давно беспокоил тот факт, что внешне статуя говорит о расовом неравенстве.

Отец Рузвельта был одним из основателей музея. Сам памятник заказали в 1925 году. Но в июне 2020 года руководство музея сообщило, что и городские власти, и правнук Рузвельта дали согласие на демонтаж памятника. Статуя — собственность города Нью-Йорка. Теперь она переедет в Президентскую библиотеку имени Теодора Рузвельта, которая должна открыться в 2026 году.

Тенденция по свержению памятников в США набрала обороты после протестов «Жизнь темнокожих имеет значение» в 2020 году. В прошлом году уже снесли памятник Джефферсону, до сих пор идут дебаты по поводу мемориала Абрама Линкольна.

Что до Рузвельта, что он был первым президентом, кто пригласил афроамериканца на ужин в Белый дом. Но при этом он верил в превосходство западной белой культуры и поддерживал движения, связанные с евгеникой, отмечает The Washington Post.