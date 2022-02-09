Das Erste: поставки оружия на Украину не лишат Россию военного превосходства

Многие страны — и, в первую очередь, США — сейчас поставляют оружие на Украину. Однако, как отмечает немецкий телеканал Das Erste, эти поставки носят скорее символический характер: эксперты уверены, что в ближайшее время они ничего не изменят в раскладе сил между Россией и Украиной и никак не повлияют на превосходство Москвы.

США с большим отрывом лидируют как поставщик оружия на Украину, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Пока президентом был Барак Обама, ещё действовало ограничение, в соответствии с которым поставляться могло только так называемое нелетальное оружие — оружие, которое должно сделать человека небоеспособным, но не приводить непосредственно к его смерти.

При Дональде Трампе ситуация изменилась. С 2018 года США также поставляют противотанковые ракеты и подходящие к ним пусковые установки — и всё это с такими финансовыми затратами, по которым поставки из других стран НАТО не могут с ними сравниться.

Великобритания оказывает поддержку, прежде всего, укрепляя украинский военно-морской флот. Однако крупнейшую военную помощь внутри Евросоюза Украине оказывает Польша. Как поясняет немецкий телеканал, это связано с общим прошлым: обе страны были членами Варшавского договора, и братство по оружию, сложившееся в то время, действует до сих пор, полагает военный эксперт Густав Грессель.

Для модернизации украинской армии вклад Польши очень важен. Оружие по российской модели, таким образом, развивается и усовершенствуется путём встраивания более современной техники, считает эксперт.

Согласие на поставку современных западных вооружений поступает в основном из Северной и Восточной Европы — из стран Балтии и из Чехии. Военный эксперт Густав Грессель, на протяжении многих лет изучавший развитие армий в Восточной Европе, уверен, что недавние поставки оружия не изменят баланс сил и превосходство России.

«Дело, конечно, в том, что нет такой системы вооружений, которая была бы способна сейчас, за короткое время, кардинально изменить ситуацию, — подчёркивает эксперт. — За две недели до предполагаемой даты нападения невозможно оснастить украинскую армию чем-то, что сделало бы её полностью обороноспособной против России».

Превосходство России в воздухе слишком очевидно, продолжает Грессель. Поэтому поставки оружия Украине будут иметь скорее символический эффект: «Они сигнализируют о том, что европейцы действительно готовы поддержать Украину».

Страны, поставляющие вооружения на Украину, также рассчитывают на возможный сдерживающий эффект: цена, которую России придётся заплатить за военный успех, должна быть высокой. В основном западноевропейские страны НАТО до сих пор полагались на другую стратегию, напоминает немецкий телеканал. Они хотят усилить военное присутствие на востоке альянса, отправить больше военнослужащих и больше военной техники на границу с Россией и Белоруссией.

Если Россия действительно хотела уменьшить численность войск НАТО вблизи её границ, то сейчас происходит обратное, подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Так, правительство Германии объявило, что отправит дополнительно 350 военных в Литву. 600 военнослужащих бундесвера уже находятся там, они входят в состав боевых сил в северо-восточной зоне альянса. Франция хочет направить сухопутные войска в Румынию, а Нидерланды объявили, что разместят военные самолёты в Болгарии, сообщает телеканал Das Erste.