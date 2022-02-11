Блинкен: вторжение России на Украину может начаться в любой момент
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что российское вторжение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает телеканал CNN. По словам Блинкена, США продолжают «наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе».
Верховный дипломат США сделал эти комментарии вместе со своими коллегами из Австралии, Индии и Японии после дня встреч в Мельбурне и после того, как Госдепартамент и президент Джо Байден предупредили граждан США о необходимости немедленно покинуть Украину, напоминает CNN.
«Как мы уже говорили ранее, мы находимся в состоянии, когда вторжение может начаться в любой момент, — и, чтобы быть ясным, это включает в себя время проведения Олимпийских игр», — подчеркнул Блинкен. К началу Олимпийских игр Владимир Путин приехал в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они подписали обширный договор, в котором обещали продолжать и развивать сотрудничество.
Выступая на пресс-конференции в пятницу, Блинкен сказал журналистам, что США «продолжают сворачивать наше посольство» в столице Украины и «будут продолжать этот процесс». «И мы также чётко заявили, что все американские граждане, которые находятся на Украине, должны покинуть её сейчас», — добавил он.
В четверг вечером Белый дом созвал в Вашингтоне совещание с участием нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающееся наращивание Россией военного присутствия вблизи Украины, сообщили CNN два чиновника, знакомых с этим вопросом. По словам одного из источников, за последние недели и месяцы было проведено несколько подобных встреч для обсуждения назревающего кризиса, но в последние дни эти консультации приобрели более напряжённый характер, поскольку Россия продолжает перебрасывать войска, оружие и техническое оборудование в этот регион, а также повышает боеготовность войск.
В прошлом месяце Госдепартамент разрешил покинуть посольство США в Киеве неэкстренному персоналу и велел покинуть страну членам их семей, а в четверг он дал новую рекомендацию американским гражданам на Украине — «покинуть страну сейчас коммерческими или частными рейсами».
Как неоднократно отмечал Блинкен, нынешний кризис глубже, чем физическая угроза Украине, и может подорвать международный порядок. «На карту поставлена не просто территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины, как бы это ни было важно, а самые основные принципы, которые в результате тяжёлой борьбы, после двух мировых войн и холодной войны стали основой безопасности, мира и процветания для стран всего мира», — заявил госсекретарь США. Затем он пояснил, о каких принципах идёт речь. Одна страна не может просто изменить границы другой страны силой и навязывать другой стране свой выбор и свою политику, или диктовать, с кем она может вступать в альянс. Одна страна не может использовать сферу влияния для подчинения соседей своей воле.
«Если мы позволим безнаказанно оспаривать эти принципы, даже если это происходит на расстоянии в полмира в Европе, это отразится и здесь, — продолжил Блинкен. — Другие смотрят. Другие смотрят на всех нас, чтобы увидеть, как мы реагируем. Вот почему так важно, чтобы у нас была солидарность, чтобы мы делали всё возможное с помощью дипломатии, чтобы попытаться предотвратить конфликт и не допустить агрессии, но в то же время были решительными, если Россия возобновит свою агрессию».
Сотрудники Госдепартамента США заняты подготовкой к широкому спектру возможных встреч между официальными лицами США и России, которые могут состояться или не состояться, поскольку опасения по поводу возможного российского вторжения продолжают расти, сообщили CNN два сотрудника ведомства.
В число возможных встреч входят встреча Байдена с Путиным, встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также встречи на более низком уровне.
По замечанию CNN, в последние недели дипломатические отношения между США и Россией зашли в тупик, однако Москва активно взаимодействует с другими мировыми лидерами. Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе встретился в России с Владимиром Путиным, а министр иностранных дел Великобритании — с Сергеем Лавровым.
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