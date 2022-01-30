Немецкий эксперт: повторения Кабула не будет — в случае вторжения дипломаты Германии успеют покинуть Киев

Власти Германии решили не эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве, чтобы продолжать внимательно наблюдать за развитием ситуации, сообщает Welt. Такое же решение в своё время Запад принял в Афганистане, что закончилось плачевно. И сейчас есть опасения, что подвергать опасности граждан ФРГ на Украине — это легкомысленное решение со стороны Берлина, но эксперт из Немецкого общества внешней политики Сара Пагунг убеждена, что у дипломатов будет достаточно времени на то, чтобы покинуть страну.

С нами на связи Сара Пагунг, эксперт по России из Немецкого общества внешней политики. Приветствую Вас, госпожа Пагунг.

САРА ПАГУНГ, эксперт по России из Немецкого общества внешней политики: Доброе утро.

Какую пользу приносит то, что министр иностранных дел Германии постоянно выбивается из ряда, в то время как другие европейские государства и США выступают за более жёсткий курс в отношении Владимира Путина?

САРА ПАГУНГ: Германия не одна такая. Другие страны, к примеру Испания, также очень сдержанны. Впрочем, это, конечно же, выглядит неубедительно и подрывает силу устрашения союза. Российская сторона может подумать, что, если дело действительно дойдёт до вторжения на Украину, реакция Запада будет не такой жёсткой, как его угрозы.

Анналена Бербок вновь подчеркнула, что сотрудники посольств останутся в Киеве для внимательного наблюдения за ситуацией. Стоит отметить, что того же самого военные силы Запада добивались в Афганистане. На этом примере видно, чем чревато внимательное наблюдение. Разве подвергать опасности граждан Германии — это не легкомысленное решение, ведь США и Великобритания уже вывезли часть своих сотрудников из страны?

САРА ПАГУНГ: Большая часть сотрудников посольств США и Великобритании остаются на месте. Из страны были вывезены в основном их семьи. И стоит также отметить, что в случае вторжения, если российская сторона действительно захочет добраться до Киева, у неё это займёт время: один-два дня. Так что времени для эвакуации достаточно. Вопрос больше в том, не является ли эта эвакуация с американской или британской стороны сигналом России. Ведь она также вывезла часть своих сотрудников, чтобы сказать: «Мы также готовы, мы всё видим, и мы внимательно следим за ситуацией».

Дата выхода в эфир 29 января 2022 года.