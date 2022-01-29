24 канал: НАТО убеждается в том, что Россия — «агрессивный зверь», которого надо укрощать
НАТО дало России письменный ответ, в котором альянс официально отказал в выполнении требования не принимать Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что это показывает неизменность позиций альянса.
«Думаю, очень хорошо, что сейчас не только через призму Украины, на собственном опыте союзники убедятся, что этого агрессивного зверя, с которым нельзя вести переговоры, надо укрощать», — подчеркнула Стефанишина.
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