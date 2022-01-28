Украинский эксперт: в случае вторжения России проиграют все, кроме Германии
Вторжение России на Украину резко изменит евро-атлантическую безопасность Европы, уверен политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Как он пишет в материале для портала «Главред», любое поражение Украины станет огромным геополитическим поражением США в Европе и во всём мире, а мировой негативный эффект от поражения Америки от Кремля будет гораздо сильнее, чем реакция мира на стремительное бегство США из Афганистана.
«Станет ясно, что если США не сумели защитить Украину от нападения, то как они смогут защитить от реальной угрозы вторжения России остальную Европу или Тайвань — от Китая. НАТО окончательно сгниёт как оборонный альянс и превратится в формальную организацию европейских генералов, не способных к самозащите Европы», — пишет Небоженко.
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