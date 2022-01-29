Глава бывшей партии Меркель: Берлин напрасно не прислушивался к предложениям Путина на заре его президентства

В сентябре 2001 года глава Кремля Владимир Путин предложил Европе новый формат сотрудничества, но Берлин к нему не прислушался и это было ошибкой, заявил в интервью Die Welt новый председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. По его словам, он до сих пор об этом сожалеет. Теперь же мы имеем дело с другим Путиным, чьё правительство и спецслужбы ведут себя всё агрессивнее, отмечает немецкий политик.

В нынешнем конфликте между Россией и Украиной немецкое правительство заняло нерешительную и противоречивую позицию, в основе которой лежит глубокая неуверенность в собственных силах, заявил в интервью Die Welt новый председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. «Я хорошо помню речь Путина в немецком бундестаге в сентябре 2001-го, когда я тоже был лидером оппозиции, — вспоминает немецкий политик. — Путин тогда предложил новую форму сотрудничества между Россией и Европой. Я до сих пор сожалею, что действовавшее тогда немецкое правительство не поддержало предложение Путина. К сожалению, стоит признать правду: мы тогда, находясь в оппозиции, не спросили у немецкого правительства, почему оно его не поддержало».

Теперь же глава Кремля отличается от того, каким он был в 2001 году, отмечает Мерц: «В этом-то и проблема. Российское правительство и его спецслужбы ведут себя всё агрессивнее, это касается подтверждённых заказных убийств, отравлений, атак на сети данных, незаконного присоединения* Крыма, вторжения на востоке Украины. На стягивание войск к украинской границе и угрозу нового вторжения нужно дать чёткий и недвусмысленный ответ».

«И всё же Россия была и остаётся европейской страной, — подчеркнул глава ХДС. — Поэтому нам нужно задать себе вопрос: какие предложения мы можем сделать, чтобы хотя бы в долговременной перспективе включить Россию в европейский политический порядок». «России нужно всегда протягивать руку для переговоров, хотя порой это и тяжело. Но диалог с Россией должна вести не одна Германия, а вся Европа. Германия не имеет права проводить российскую политику за спинами у наших соседей, главным образом нашего польского соседа».

В этой связи Мерц назвал ошибкой Берлина то, что он изначально не согласовал позицию по «Северному потоку — 2» со своими европейскими партнёрами: «Другой серьёзной стратегической ошибкой было классифицировать «Северный поток — 2» как частный экономический проект». «Проблема в том, что мы, немцы, отказываемся от каменного и бурого угля, а также ядерной энергии, поэтому сильно зависим от газа, — объясняет политик. — В результате Германия оказалась в большой зависимости от России. При нормальном стечении обстоятельств мы бы обязательно ввели в эксплуатацию уже достроенный трубопровод. С экономической точки зрения было бы неразумным останавливать «Северный поток — 2», когда в него инвестированы такие огромные деньги. Но если Россия действительно вторгнется на Украину, возможность запуска трубопровода категорически исключена».

Мерц также высказался по поводу поставок Украине оружия: «У Германии есть обоснованные возражения против поставок вооружения в зоны конфликта. Но 27 стран — членов ЕС не должны стать недееспособными из-за вето немецкого правительства. А если государства ЕС не смогут между собой договориться, то в качестве крайней меры Украине нужно предоставить оборонительное вооружение для самозащиты в согласовании с Польшей, Францией, Великобританией и странами Балтии».

Немецкий политик также предостерёг Запад от исключения России из платёжной системы SWIFT. По его словам, это может привести к крушению всей системы и возможному переходу на китайский аналог: «Таким образом мы сами себе сильно навредим». Он также назвал ошибкой попытку ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации, которое противоречило её торговым договорённостям с Россией: «Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами».

В интервью Die Welt Мерц также прокомментировал политическую ситуацию в США, сказав, что сейчас американская демократия не работает: «Я всегда был сторонником мажоритарной системы выборов, но она функционирует до тех пор, пока существует стабильный политический центр. Когда же политическая конкуренция смещается к краю, мажоритарная система выборов становится топливом для радикализации политики. Именно это сейчас в США и происходит». В той политике, которую проводят американцы, также есть ошибки и противоречия, признаёт лидер ХДС: «Но в то же время США остаются единственной мировой державой Запада, у которой есть политическая сила и военные возможности для защиты нашей свободы».

Впрочем, отсутствие Европы за столом переговоров с Россией — это проблема, подчёркивает Мерц. В этой связи он раскритиковал нового канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, он действует очень нерешительно, избегает внешнеполитических тем, видимо, опасаясь противодействия собственной партии. «В своей последней речи он вообще не произнёс таких слов, как «оборона союза», «оборона страны», даже слово «бундесвер». Я убеждён, что это не случайно», — заключает Мерц.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).