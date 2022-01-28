CNN: украинский чиновник рассказал о «неудачном» разговоре Байдена и Зеленского

Во время телефонных переговоров лидеры США и Украины не сошлись во мнениях насчёт «российской угрозы», пишет CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Как сообщает анонимный источник, Байден предсказывал «неминуемое вторжение в феврале», а Зеленский просил его не нагнетать панику.
Телефонный разговор между президентами США и Украины «не был удачным», передаёт CNN слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Как сообщается, стороны не сошлись во мнениях насчёт «уровняриска нападения России».
Украинский чиновник охарактеризовал беседу Байдена и Зеленского как «долгую и откровенную» и отметил, что Байден говорил о «неотвратимостивторжения» в феврале, «как только замёрзнет земля», тогда как Зеленский настаивал, что «угроза» со стороны Москвы остаётся «опасной, но неопределённой».
Администрация Байдена, однако, отрицает, что разговор двух президентов проходил именно так. «Анонимные источникисливают ложную информацию, — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. — Президент Байден заявил, что есть реальная возможность вторжения России на Украину в феврале. Об этом он заявлял публично, и мы предупреждали об этом уже не один месяц. Сообщения о каких-либо новых или отличающихся заявлениях совершенно неверны».
Пресс-секретарь Зеленского также оспорил сообщения анонимного источника, говорится в статье.
Как пишет CNN, телефонный разговор состоялся в четверг и длился 1 час 20 минут, при этом Байден и Зеленский «обсуждали недавние агрессивные действия России». Согласно официальному сообщению Белого дома, Байден подтвердил, что «в случае дальнейшего вторжения России на Украину» США «примут решительные ответные меры», а также пообещал подумать о дополнительных мерах поддержки украинской экономики.
В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что, по словам Байдена, Украине не будут предлагать значительной дополнительной военной помощи.
Кроме того, Зеленский призвал своего американского коллегу делать «более спокойные» заявления, так как паника может негативно сказаться на экономике, а также заявил, что у украинской разведки «другое видение угрозы», пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Президент Украины «указал на недавний прорыв в переговорах с Россией в Париже и выразил надежду на поддержание перемирия с повстанцами на востоке Украины», говорится в статье.
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