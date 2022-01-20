24 канал: Зеленский призвал украинцев не паниковать и не распространять фейки о войне

Владимир Зеленский призвал жителей Украины сохранять спокойствие и не паниковать, а также не распространять фейков о войне на фоне угрозы российской агрессии. Как сообщает «Телеканал новин 24», Зеленский отметил, что сейчас не нужно бежать за гречкой и спичками, поскольку паника только вредит украинцам и ситуации в Донбассе.

На фоне угрозы российской агрессии Владимир Зеленский обратился к украинцам. Как передаёт «Телеканал новин 24», президент призвал жителей страны сохранять спокойствие и не паниковать, а также не распространять фейков о войне.

Зеленский подчеркнул, что паника только вредит украинцам и ситуации вокруг обострения в Донбассе.

«Сейчас единственный повод для паники — это если мы на восьмом году войны до сих пор будем поддаваться панике. До сих пор будем снимать со счетов деньги, снимать всё с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно это понять, выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками», — сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал СМИ быть «именно средствами массовой информации, а не массовой истерии» и в погоне за хайпом не помогать врагу.

Всех партнёров Зеленский призвал быть действенными не на словах, поскольку важно не только то, что может сделать Россия, но и то, что в этом случае будет делать мир.