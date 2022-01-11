Корреспондент: Зеленский рассказал о необходимости прекращения конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский провёл встречу с политическими советниками стран нормандского формата. Как пишет «Корреспондент», украинский президент заявил о необходимости предметно договариваться о прекращении конфликта и Киев готов к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырёх стран.

Владимир Зеленский провёл встречу с политическими советниками стран нормандского формата. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Киев посетили советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

«Состоялся широкий обмен мнениями по пути активизации совместной работы в рамках нормандского формата. Президент Владимир Зеленский приветствовал усилия, которые партнёры Украины в нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договорённостей лидеров, достигнутых во время парижского саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

«Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырёх стран», — заявил Зеленский.

Как отмечает издание, собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью «мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины».

Глава офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остаётся преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия пропускных пунктов, а также выполнения других решений парижского саммита лидеров «нормандской четвёрки».

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран-участниц нормандского формата.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита «нормандской четвёрки». Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьёзный толчок процессу мирного урегулирования», — заявил Ермак.