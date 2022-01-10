Главред: эксперт рассказал о главном провале Владимира Зеленского

Падение доверия населения Украины к президенту является главным провалом предыдущего года для властей страны, считает глава Центра исследований политических ценностей, бывший депутат Рады Александр Доний. Как пишет он в материале для портала «Главред», власть забыла о массовой поддержке людей во втором туре президентских выборов, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората.

Украинская власть забыла о массовой поддержке людей во втором туре президентских выборов, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората, считает глава Центра исследований политических ценностей, бывший депутат Рады Александр Доний. Как пишет он в материале для портала «Главред», были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского и сердцем, и умом как за «другого» президента.

«Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и думает, что достаточно побороть одного человека — и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает», — пояснил он.

Политолог считает, что в результате падения доверия населения к президенту начинает «трещать по швам весь государственный аппарат», что является самым крупным поражением года.

Ещё одной проблемой эксперт назвал неумелое противодействие коронавирусу, что также электорально бьёт по власти.

«Третья проблема — неготовность к энергетическим проблемам, из-за чего в новый год мы входим с угрозой таких проблем. Отсутствие компетентности может дать последствия, отражающие проблему с кадрами», — добавил Доний.