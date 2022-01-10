Главред: эксперт рассказал о главном провале Владимира Зеленского
Украинская власть забыла о массовой поддержке людей во втором туре президентских выборов, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората, считает глава Центра исследований политических ценностей, бывший депутат Рады Александр Доний. Как пишет он в материале для портала «Главред», были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского и сердцем, и умом как за «другого» президента.
«Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и думает, что достаточно побороть одного человека — и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает», — пояснил он.
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