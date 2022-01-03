Намёк на давление на Украину по Минским соглашениям: CNN об итогах разговора Байдена и Зеленского

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден пообещал, что США «решительно ответят» на возможную дальнейшую агрессию Москвы, притом что обе стороны стремятся избежать обострения конфликта, передаёт CNN. Вместе с тем, по мнению канала, Байден, возможно, намекнул, что снижения напряжённости он будет добиваться в том числе и путём оказания давления на Украину, чтобы та пошла на уступки по Минским соглашениям.

Президент Джо Байден пообещал, что США и их союзники, цитата, «решительно ответят» в том случае, если Россия ещё дальше вторгнется на Украину. В то же время десятки тысяч российских солдат по-прежнему находятся на украинской границе. С подобным заявлением Байден выступил после воскресной телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор состоялся накануне дипломатических переговоров между США и Россией в Женеве, которые должны пройти на следующей неделе.

На прошлой же неделе Байден пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, призвав того снизить напряжённость и предупредив о том, что, цитата, Россия «заплатит большую цену, если вторгнется на Украину». Редактор CNN Ник Робертсон следит за развитием событий из Москвы. Очень жёсткая риторика со стороны Белого дома, не находите?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Да, категоричная риторика в поддержку Украины. Именно с таким обещанием выступил президент Байден, и его заявления, очевидно, пришлись президенту Украины по душе. Последний, в частности, отметил важность этого первого в этом году обмена мнениями между лидерами на международном уровне. По его мнению, эта беседа демонстрирует важность двусторонних отношений с США. Он также упомянул о снижении напряжённости и сотрудничестве Киева с его американским союзником и европейскими партнёрами, цель которого — избежать обострения ситуации в Европе.

Иными словами, оба лидера сходятся во мнении относительно необходимости снизить напряжённость, а Украина, очевидно, очень рада услышать, что США защитят её суверенитет и территориальную целостность — или хотя бы её поддержат.

Однако со стороны Белого дома также последовал намёк относительно дальнейшей эволюции переговоров с Россией, которые состоятся через неделю в Женеве. В частности, Белый дом заявил, что призывает, как там сказали, к «реализации мероприятий по выстраиванию доверия» с целью снижения напряжённости. Но главное в этом плане — это продвижение дипломатии вокруг соглашения «Минск-2». Речь здесь идёт о перемирии, которое заключили в начале 2015 года с тем, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины между пророссийскими сепаратистами и украинским правительством. Дипломатический процесс полностью застопорился, однако для украинского правительства уступки России в этом плане, особенно когда оно не понимает, чего оно хочет от реализации этого соглашения, будут выглядеть как капитуляция и отказ от территории на востоке Украины.

Так что президент Байден, похоже, хочет сказать, что переговоры с Россией приведут к тому, что он окажет давление на Украину, чтобы та пошла на некие уступки по «Минску-2». Это, однако, повторюсь, идёт отдельным пунктом от заявления Путина о том, что НАТО не может принять к себе в блок Украину. Однако напомню, Макс, что эта тема крайне деликатная и непростая.

С нами был Ник из Москвы, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.