Вести: Зеленский показал украинцам, как не паниковать на фоне угрозы «российской агрессии»

Владимир Зеленский решил подать украинцам пример, как нужно не паниковать на фоне угрозы российской агрессии. Как пишут «Вести», в Instagram-аккаунте глава украинского государства рассказал, как во время визита в Польшу он гуляет по горам с президентом Анджеем Дудой, а также наслаждается блюдами местной кухни.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу не только обсуждает со своим коллегой Анджеем Дудой вопросы безопасности, но и наслаждается горными прогулками и блюдами местной кухни. Как пишут «Вести», об этом свидетельствует пост, размещённый в четверг, 20 января в Instagram-аккаунте главы украинского государства.

«После пешей прогулки по горам — традиционные польские блюда и продолжение общения», — написал Зеленский и поблагодарил польского президента за гостеприимство.

Как отмечает автор материала, после этого стало понятно, почему Бюро международной политики канцелярии президента Польши заранее предупредило, что встреча затянется до позднего вечера.

«Польская кухня жирная и тяжёлая, да и чай может быть довольно «крепким» — о каких серьёзных разговорах может идти речь. С утра можно поговорить, на свежую голову», — пишет украинский журналист.