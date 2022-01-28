Le Monde: США решили созвать Совбез ООН, не дождавшись «нападения» России

США подали запрос о проведении 31 января чрезвычайного собрания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить на нём украинский кризис и донести до России позицию других стран по поводу наращивания её сил на границе с Украиной, пишет Le Monde. При этом ранее Вашингтон заявлял, что пойдёт на созыв такой встречи только после того, как российские войска атакуют украинскую территорию.

США запросили проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН 31 января, чтобы обсудить на нём украинский вопрос, пишет Le Monde. В середине января Штаты говорили, что будут созывать Совбез только в случае военного вмешательства России. Но в итоге заявили, что сейчас не время ждать: внимание Совбеза к этому вопросу нужно в данный момент.

«У украинской границы расположено больше 100 тысяч российских солдат, и Россия занимается другими действиями по дестабилизации Украины, что является прямой угрозой для мира, международной безопасности и Устава ООН», — заявила постпред США при ООН Линда Томас‑Гринфилд. По её словам, члены Совета Безопасности должны изучить все факты, как они есть, проанализировать, «что стоит на кону для Украины, России и Европы, а также как скажется на фундаментальных принципах миропорядка и обязательствах дальнейший захват Украины Россией».

Изначально это собрание планировалось на пятницу, но его перенесли на понедельник из-за запланированного телефонного разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. При этом понедельник — это последний день, когда председателем Совета Безопасности ООН будет Норвегия, дальше председательство на месяц перейдёт к России. И, как отмечает автор статьи, тогда запрашивать созыв такого собрания будет уже сложнее.

Линда Томас‑Гринфилд недавно заявила в интервью, что, хотя Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, если она там окажется в изоляции перед единым фронтом других членов, для неё это будет ощутимо. В качестве примера она привела реакцию на присоединение Крыма к России: когда за действия против России высказались 13 из 15 членов Совбеза, Россия наложила вето.

Россия настаивает, что ни на кого нападать не собирается, но, наоборот, считает, что ей угрожает расширение НАТО, а также политическая и военная помощь Запада Украине. Москва предупредила, что если Запад не примет её требования по безопасности, то будут последствия. При этом США в письменном виде передали свой ответ на российские требования и, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, они не приняли во внимание российскую обеспокоенность.

Китай, в свою очередь, публично выразил поддержку «разумной обеспокоенности» Москвы своей безопасностью. Но, по словам американского дипломата Виктории Нуланд, он должен использовать своё влияние на Россию, чтобы убедить её не нападать на Украину.

Джо Байден, в свою очередь, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил своего украинского коллегу, что американское посольство в его стране останется открытым, несмотря на эвакуацию части дипломатов, пишет Le Monde.