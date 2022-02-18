Польский эксперт: Россия не пойдёт на открытую конфронтацию с США

Сегодня геополитическая ситуация выглядит так, что чем больше американских войск на территории Польши и других стран Европы, тем лучше, считает историк Павел Венцковский. В интервью Radio Maryja он поясняет, что Россия сегодня — это далеко не та ядерная держава, какой был бывший СССР, поэтому она не пойдёт на открытую конфронтацию с США.

«Я считаю, что президент Байден сыграл в открытые карты с Путиным. Он ясно обозначил ситуацию. Мы поляки и жители Европы, Центральной и Восточной Европы, прежде всего, должны радоваться укреплению восточного фланга НАТО. На настоящий момент военные действия на Украине, я скажу прямо, нас непосредственно не касаются», — уверен польский историк Павел Венцковский. В беседе с Radio Maryja он подчёркивает, что даже если, не дай Бог, дело дойдёт до боевых действий на соседней Украине, то это особо не повлияет на состояние безопасности Польши.

«...мы страна — член НАТО, ЕС, и на нашей территории размещены американские солдаты.

Россия не войдёт туда, где базируются американцы. Россия не будет стремиться к открытой конфронтации с США по очень простой причине: Россия — это не Советский Союз, это не ядерная или экономическая держава, которой был СССР. Следовательно, она не решится на какой-либо конфликт с такой державой, как США», — поясняет эксперт.

Он не рискует сделать вывод: готов ли Владимир Путин к силовому противостоянию с Украиной, потому что ему неизвестны цели, направления и взгляд на ситуацию российского лидера. «Возможно, он только пугает, возможно, проверяет на прочность как Украину, так и широко понимаемый Запад. А может, он и в самом деле пришёл к выводу, что ситуация напоминает сильную язву, которую нужно вырезать при помощи вторжения на Украину», — рассуждает польский историк. По его мнению, однако, России не нужна вся Украина — прежде всего, она хочет заполучить сухопутный путь в Крым.

В интервью он обращает внимание на важный момент, а именно на то, как поведёт себя Китай в случае открытого конфликта между Россией и Западом. С одной стороны, он может

оказать поддержку Москве — либо просто подождать её поражения в противостоянии с США и Западной Европой. «Если бы Россия действительно вышла из игры, я полагаю, что китайские войска уже были бы в Сибири и Китай взял бы под контроль Сибирь, потому что в Сибири есть вся таблица Менделеева... ведь кто владеет сибирскими месторождениями, тот контролирует не менее половины всех мировых энергоресурсов в мире», — объясняет он.

Польский историк полагает, что сегодня присутствие американских или британских войск выгодно как Польше, так и другим европейским странам. «На настоящий момент геополитическая ситуация выглядит таким образом, что чем больше иностранных войск на территории Польши, тем лучше. Всё иначе, чем было в 18 веке, однако история полна иронии», — предупреждает Павел Венцковский в беседе с Radio Maryja.