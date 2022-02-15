Polskie Radio: геополитическое «окно возможностей» России через несколько лет захлопнется
Возможная дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта будет зависеть от конечных целей президента России Владимира Путина, считает польский эксперт Марек Шопский. В интервью Polskie Radio он, однако, обращает внимание на то, что, скорее всего, российский лидер не ожидал достаточно жёсткой и решительной реакции со стороны Запада.
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