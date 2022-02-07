Сикорский: взяв под контроль Украину, Россия хочет добиться паритета с США, Европой и Китаем

Ставка в конфликте России с Украиной — это геополитическое подчинение украинского государства, которое в итоге стало бы частью многонационального организма во главе с президентом Владимиром Путиным, уверен бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В интервью Polsat News он заявил, что российский лидер на полном серьёзе рассматривает вопрос агрессии в отношении Украины и эту опасность нельзя недооценивать.

К информации о российских учениях с применением ядерного оружия, которые должны состояться в феврале, не надо относиться слишком уж серьёзно, считает бывший министр иностранных дел Польши евродепутат Радослав Сикорский. В интервью Polsat News политик объяснил, что это не что иное, как сдерживание. Более того, Россия применяет все ресурсы, которые у неё только есть, и отрабатывает эти сценарии. Он приводит в пример учения «Запад», которые проходят вблизи польских границ и в конце которых всегда происходит пуск тактической ракеты якобы над территорией НАТО, чтобы впоследствии разрешить конфликт на условиях России. «В этом нет ничего такого. Я не думаю, что нам следует это принимать слишком близко к сердцу», — подчеркнул он.

Радослав Сикорский обратил внимание на то, что геополитическое подчинение Украины, где в итоге она бы стала частью многонационального организма во главе с президентом Путиным — ставка в конфликте России с Украиной. «Он хотел бы добиться паритета, то есть равенства с Европой, США и Китаем. План минимум, в свою очередь, следующий: затравить Украину перспективой распада или уничтожением экономики, чтобы в итоге она превратилась в несостоятельное государство и не послужила для россиян примером для подражания», — разъяснил он.

В беседе он также напомнил речь Владимира Путина в Будапеште 2008 года. «Путин тогда впервые сказал, что Украина — это искусственное образование, которое не обязательно выживет». В своём прошлогоднем манифесте он также написал о расколе или подчинении Украины. На мой взгляд, Путин воспринимает агрессию против Украины чрезвычайно серьёзно. Ошибочно считать, что если это безумные планы, то они не будут воплощены в реальность. То, что это станет ошибкой, не означает, что кто-то её не совершит», — отметил бывший министр.

В интервью Polsat News Радослав Сикорский разделил мнение замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который уверен, что Россия удивлена ​​решительной реакции западного мира. «Я считаю, что это похоже на то, как она была удивлена, когда за аннексию Крыма* ЕС ввёл санкции, которые действуют и сегодня. Путину, возможно, казалось, что он подкупил столько людей во главе с госпожой Марин Ле Пен и других, что Запад будет парализован. Я не думаю, что он ожидал, что американцы будут опережать его провокации или что со стороны Германии последует декларация, что в случае агрессии против Украины «Северного потока» просто-напросто не будет», — пояснил он.

Евродепутат также не обошёл стороной слова Марин Ле Пен, которая заявила, что в случае победы на президентских выборах она выведет Францию из НАТО. «Ранее она уже говорила, что Украина находится в сфере влияния России. Неплохая компания для нашей правящей партии», — добавил он.

По мнению экс-министра, китайско-российская декларация, в которой они призывают НАТО воздержаться от расширения, не является чем-то новым, и это вовсе не зарождение нового опасного для Запада сотрудничества. «Это не новая ось, она уже существует. Россияне и китайцы проводят совместные учения. Это союз автократии против демократического мира. Конфликт вокруг Украины имеет мало общего с расширением НАТО, которое не предпринимало никаких шагов по расширению с 2008 года, в то время как именно Россия вошла в Крым, Грузию и Донбасс. Это жест пропагандистской поддержки в адрес Путина», — добавил он.

На вопрос Polsat News, не считает ли он ошибкой визит президента Польши Анджея Дуды на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, где он был единственным представителем демократической страны, Сикорский ответил следующим образом: «В этом плане я бы защитил президента. Конечно, Китай — это авторитарная страна и нарушает права человека, но с другой стороны, он спас четвёртую часть мирового населения от нищеты, и это великая держава. Нас от Китая отделяет только один общий сосед», — констатировал экс-министр. «В дипломатии не существует такой привилегии, чтобы разговаривать только с демократиями <…>. Некоторые не понимают, что нужно разговаривать и с Китаем, и с Россией, особенно когда она совершает опасные вещи», — резюмировал Сикорский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





