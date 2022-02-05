Глава МИД Польши: «миссия Путина» — угроза не только Киеву, но и Варшаве с Хельсинки

Россия стремится разрушить существующий мировой порядок и тем самым ввести принцип «прав тот, кто сильнее», поэтому агрессия в отношении Украины лишь начало чего-то большего, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. В ходе слушаний в Хельсинской комиссии при конгрессе США он обратил внимание на то, что подобной «миссией Путина» должна быть озабочена не только Украина, но и Финляндия, Прибалтика и даже Польша.

В четверг состоялись слушания в Хельсинской комиссии при конгрессе США. Присутствующий там глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с речью в связи с наступившим председательством Польши в ОБСЕ, сообщает Na Temat. «У президента Путина есть миссия. Это не закончится в Киеве, это дойдёт до Варшавы. Мы должны заботиться о безопасности Финляндии, Эстонии и Балтийского региона», — призвал польский министр иностранных дел.

Портал обращает внимание на то, что ни США, ни НАТО не могут однозначно сказать, дойдёт ли в ближайшие дни дело до вооружённого конфликта в Европе. Рау не исключает, что спор может привести к многогранному кризису, с которым никто не имел дело со времён Второй мировой войны.

«Любая эскалация будет чревата не только огромными человеческими страданиями, но и серьёзными политическими, стратегическими, экономическими и военными последствиями. Ситуация в молниеносном темпе может выйти из-под контроля», — предупредил министр.

По его мнению, не исключено, что Россия стремится разрушить существующий мировой порядок и тем самым ввести принцип: «Прав тот, кто сильнее». Агрессия по отношению к Украине — это лишь начало процесса чего-то более существенного. Впрочем, по словам главы польской дипломатии, конфликт не является неизбежным.

Аналогичный тезис представил представитель Джо Байдена Джон Кёрби. Во время конференции в Пентагоне он заверил, что США пытаются снизить уровень напряжённости на восточном фланге НАТО. Na Temat также обращает внимание на решение США направить в Польшу 2000 американских солдат, а также о готовности Польши оказать Украине военную и гуманитарную помощь, в которой заверил во время своего визита в Киев польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.