Polskie Radio: Россия — мастер в достижении своих целей, невидимых на первый взгляд

Cуществует очень большая разница между уровнем гарантий, которые Запад предоставляет Украине, и теми, что имеет Польша, будучи членом НАТО, с которым Россия явно не заинтересована развязывать вооружённый конфликт, считает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. В беседе с Polskie Radio Białystok он, однако, призывает к предельной осторожности, потому что Россия может и удивить — она зачастую добивается целей, которые известны только ей.

Существует реальная угроза очередной фазы войны против Украины, если принимать во внимание военный потенциал, который Россия сосредоточила вокруг границ Украины, на Восточной Украине, на своей территории и в Белоруссии, считает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. По его словам, этого потенциала достаточно, чтобы совершить «любое серьёзное военное наступление».

«С другой стороны, нужно помнить о том, что Россия — это мастер лжи, манипуляций и создания разного рода фасадов для достижения целей, отличающихся от тех, которые видны на первый взгляд», — предупредил Жарин в беседе с Polskie Radio Białystok.

Поэтому, по его мнению, нельзя исключить, что военное давление фактически рассчитано на то, чтобы добиться разного рода уступок в политике Запада. «Мы отчётливо видим, что цели России, эти стратегические цели, намного шире, нежели сам по себе вопрос Украины. Решение России напасть на Украину, скорее всего, будет следовать из расчёта затрат и прибыли, но фактически, даже если эта агрессия и осуществится, она не положит конец амбициям и аппетитам Путина», — констатировал пресс-секретарь.

Он прокомментировал только что начавшиеся совместные российско-белорусские военные учения на территории Белоруссии. По его мнению, эту тактику Россия уже проводит давно и это вовсе не последние учения в этом году. Одновременно Жарин призывает быть очень внимательными, особенно в такие времена, когда учения могут послужить неким предлогом или прикрытием для начала настоящих военных действий.

Жарин также обратил внимание: несмотря на то что Россия систематически подвергает Польшу гибридным атакам, на данный момент не существует никакой прямой угрозы нападения на польскую территорию. «Давайте будем помнить о том, что существует очень большая разница между уровнем гарантий, которые Запад предоставляет Украине, и тем, что имеем мы, будучи членом НАТО. Ничего не указывает на то, что Россия заинтересована в развязывании вооружённого конфликта с Североатлантическим альянсом», — считает он.

При этом он отмечает, что с гибридными операциями и кибератаками необходимо считаться, ведь Россия хочет дестабилизировать Польшу таким образом, чтобы она не смогла вместе со своими союзниками должным образом отреагировать на ситуацию вокруг Украины.

Жарин также напомнил о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, за которым, по его мнению, стоит Россия, и об усилившейся дезинформации и пропаганде в отношении Польши. Не обошёл стороной он и ситуацию с энергетикой. «Здесь мы тоже видим некую российскую игру, нацеленную на то, чтобы ослабить Европу при помощи каких-то действий, которые приведут к снижению энергетической безопасности», — резюмировал Станислав Жарин.