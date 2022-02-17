Габбард: конфронтационный подход Байдена к России больно ударит по американскому народу

При нынешнем всё более конфронтационном подходе Байдена к России в США наблюдается рост цен и инфляции, и если Вашингтон вместе со своими партнёрами введёт новые санкции против Москвы, то далее положение дел будет становиться всё хуже и хуже, заявила в интервью Fox News бывший член американского конгресса демократ Тулси Габбард. В итоге, по её словам, дальнейший взаимный обмен ответными мерами между Россией и Соединёнными Штатами болезненно отразится на американском народе.

Сейчас выслушаем реакцию бывшего кандидата в президенты от демократов и подполковника запаса Сухопутных войск США Тулси Габбард. Рада вас видеть! Спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе.



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член конгресса от Демократической партии США: Вам спасибо.



Для начала какова ваша реакция на то, что мы услышали от президента? Где мы из-за всего этого оказываемся в плане данного конфликта?



ТУЛСИ ГАББАРД: Президент Байден не занимается вопросом №1, которым на самом деле он должен заниматься. А этим вопросом задаётся американский народ, и состоит он в следующем: чего это будет стоить нам внутри страны и почему мы это делаем? Почему президент принимает решения, которые он принимает?



Мы столкнулись с такой реальностью, что уже при нынешнем всё более конфронтационном подходе президента мы видим рост инфляции, рост цен на топливо. И далее будет становиться всё хуже и хуже, если Соединённые Штаты и их партнёры начнут вводить санкции против России. Мы будем наблюдать, как наша инфляция продолжит усугубляться. И мы увидим ответные меры со стороны России.



Мы, скорее всего, увидим, как они будут использовать методы ведения кибервойны против наших финансовых учреждений, против нашей инфраструктуры. А затем Соединённым Штатам придётся применять ответные меры. И мы в конце концов окажемся в этом бесконечном цикле ответных мер, которые болезненно отразятся на американском народе, причём отразятся на нём такими способами, которые в настоящий момент даже трудно оценить.



В итоге опасность всего этого заключается в том, что подобные тактики, являющиеся тактиками ведения войны, могут в конце концов довести до того, что у нас будет противостояние США — Россия, противостояние двух вооружённых ядерным оружием стран. И намеренно или ненамеренно мы можем столкнуться с такими реалиями, как ядерная война и ядерные удары.



И если мы окажемся участниками такого противостояния, то где будет Украина?



ТУЛСИ ГАББАРД: Реальность, с которой нам следует разбираться, кроется в следующем вопросе: что более всего беспокоит Россию? Их более всего тревожит размещение альянсом НАТО и Соединёнными Штатами войск, ракет и прочего на украинской границе. Они видят в этом угрозу безопасности. Президент Байден находится сейчас в очень сильной позиции. Он может немедленно предпринять действия по снижению напряжённости во всей этой ситуации, констатировав правду о том, что Украина, скорее всего, никогда не станет членом НАТО.



Почему он не скажет этого и не даст гарантий того, что НАТО и Соединённые Штаты не собираются делать Украину очередным военным аванпостом? Данный шаг облегчит этот кризис и не допустит того, что американский народ и народы в других частях света столкнутся со страданиями, которые возникнут в результате этого продолжающегося нагнетания напржённости.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.