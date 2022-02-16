«Путин так и не напал»: журналисты «СТРАНЫ» побывали на украинско-российской границе

Российское «вторжение» на Украину, анонсированное британскими СМИ, так и не произошло. Журналисты издания «СТРАНА.ua» отправились на украинско-российскую границу, однако на пропускном пункте в Сумской области ничего тревожного не происходило вообще. Там не нашлось ни украинской военной техники, ни самолётов и танков России, а были лишь простые люди, которые спокойно пересекали границу.

Ночью 16 февраля российское «вторжение» на Украину, анонсированное британскими СМИ, так и не началось. Как пишет «СТРАНА.ua», сразу два британских таблоида The Sun и Mirror написали о «вторжении России» в ночь с 15 на 16 февраля и даже указали конкретное время — три часа ночи по киевскому времени.

The Sun описал, что всё должно начаться с массированного ракетного удара и атаки 200-тысячной группировки. Удары якобы будут наноситься по военным и правительственным объектам.

«Вторжение», по данным The Sun, должно было начаться со всех сторон: с севера, востока и юга.

Издание Mirror, кроме того, добавило, что Россия также высадит десант на украинское побережье Чёрного моря.

Корреспондент издания «СТРАНА.ua» Влад Бовтрук отправился проследить за «вторжением» прямо на украинско-российскую границу, однако на КПП «Бачевск» в Сумской области ничего тревожного не происходило вообще. Пограничники, с которыми пообщалась журналисты, подтвердили, что обстановка спокойная.

По их словам, контрольно-пропускной пункт в «ночь вторжения» работает в штатном режиме без какого-либо усиления. Также не видно какой-либо военной техники с украинской стороны, как и самолётов с танками россиян. А вот простые люди, отмечает издание, проезжают через пункт пропуска спокойно.