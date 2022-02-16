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Times: Запад должен постараться понять «русского медведя»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Все страны мира в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничивается мощными силами географии и экономики, оттеняемыми историей. Как пишет автор The Times, это можно сказать и об Украине, которая оказалась в незавидном положении, поскольку «находится рядом с опасным русским медведем». Однако Западу необходимо осознать, что именно он своими действиями после холодной войны довёл до такой ситуации, и, чтобы сегодня предотвратить конфликт, нужно попытаться понять Россию.
Times: Запад должен постараться понять «русского медведя»
AP

Перед началом переговоров с президентом России Путиным Макрон заявил: «Безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства нельзя ни в коем случае ставить под сомнение». Как считает автор The Times Кевин Прингл, именно в таком мире всем хотелось бы жить, однако реальность такова, что все страны в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничивается мощными силами географии и экономики, оттеняемыми историей.

По мнению автора материала, очень хорошо данную картину описал в 1969 году канадский премьер-министр Пьер Трюдо, который высказался об отношениях Канады с США.

«Жить рядом с вами — это всё равно что спать со слоном. Каким бы дружелюбным и невозмутимым ни было животное, если можно так выразиться, на тебя влияет каждый его вздох, каждое телодвижение», — отметил тогда отец нынешнего премьера Канады Джастина Трюдо.
 
Похожие аналогии можно провести и говоря об отношениях между Шотландией и Англией: как вашингтонские политические решения отражаются на Оттаве, так и принимаемые в Вестминстере решения будут влиять на Шотландию в любых обстоятельствах. 
 
«Украина оказалась в незавидном положении, поскольку находится рядом с опасным русским медведем. В то же время у России имеются собственные проблемы с безопасностью, что признал Макрон и что часто отсутствует в дискуссиях. Их наличие невозможно отрицать, пусть даже Путин отстаивает российские интересы как законными, так и незаконными методами», — пишет автор The Times.
 
После холодной войны Запад мог повлиять на вектор развития России, однако вместо этого альянс НАТО поглотил бывшие страны — члены Варшавского договора и республики СССР и препятствовал, а не помогал налаживанию конструктивных международных отношений, что, в свою очередь, мешало возникновению в России многообразия мнений. В итоге, считает Кевин Прингл, это стало идеальными условиями для появления таких людей, как Путин. 
 
«Принятие Украины и Грузии в состав НАТО могло усилить напряжённость и усугубить и без того опасное состояние дел. После Второй мировой войны Финляндия из-за своей близости к России была вынуждена пожертвовать частью суверенитета и стать нейтральной страной. Но это всё равно было гораздо лучше, чем попасть в ежовые рукавицы Сталина. Агрессивные действия Путина необходимо неустанно осуждать, но ситуацию можно улучшить, если попытаться понять Россию», — заключает автор материала.
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