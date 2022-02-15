Atlantic: с Россией нужно было разговаривать с позиции силы — теперь менять риторику поздно
Поездка Лиз Трасс в Москву не увенчалась успехом. Во время пресс-конференции по итогам встречи Лавров сравнил их беседу с «разговором немого с глухим», а позже он сообщил журналистам, что она перепутала российские области с украинскими, — очевидно, чтобы добавить к обиде ещё и оскорбление. Как считает постоянный автор издания The Atlantic Энн Аппельбаум, Лавров, как и президент России Владимир Путин, использует агрессию и сарказм в качестве инструментов, чтобы продемонстрировать презрительное отношение к собеседнику, чтобы преподнести переговоры как нечто бесполезное ещё до того, как они начнутся, чтобы вызвать страх и апатию. И Трасс должна была знать об этом, и вместо того, чтобы в очередной раз выступить с пустыми заявлениями о правилах и ценностях, она должна была начать пресс-конференцию более агрессивно.
«Добрый вечер, дамы и господа! Я рада присоединиться к вам после встречи с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. На этот раз мы не стали утруждать себя обсуждением возможных соглашений, которых он не будет придерживаться, и обещаний, которые он не выполнит. Вместо этого мы сообщили ему, что вторжение на Украину повлечёт за собой очень и очень серьёзные последствия — более серьёзные, чем он мог себе представить. Сейчас мы планируем полностью перекрыть экспорт российского газа — Европа найдёт источники газовых поставок в других странах. Сейчас мы готовимся оказать помощь украинскому сопротивлению — и мы будем оказывать её на протяжении десяти лет, если потребуется. Сейчас мы увеличиваем вчетверо нашу поддержку российской оппозиции и российских СМИ. Мы хотим убедиться, что россияне начнут слышать правду об этом вторжении настолько чётко, насколько это возможно. И, если вы хотите добиться смены режима на Украине, мы будем работать над сменой режима в России», — предлагает Аппельбаум вариант заявления для Лиз Трасс.
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