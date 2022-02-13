Разрядки не предвидится: CNN о телефонном разговоре Байдена и Путина

В телефонной беседе Джо Байден и Владимир Путин так и не смогли добиться серьёзного прорыва по Украине и российское вторжение в эту страну по-прежнему нельзя исключать, передаёт CNN. Как отмечает канал, Вашингтон предупредил Москву, что готов продолжать диалог, но любая атака на Украину повлечёт за собой «стремительные и тяжёлые последствия».

Корреспонденты и эксперты CNN следят за развитием последних событий (на Украине. — ИноТВ). И начать мы хотим с Белого дома, где находится наш корреспондент Арлетт Саенз. Итак, Арлетт, что мы ещё знаем о сегодняшнем телефонном разговоре (Байдена и Путина. — ИноТВ)?

АРЛЕТТ САЕНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Памелла, Белый дом заявил, что в ходе часовой телефонной беседы президента Байдена и российского президента Владимира Путина серьёзного прорыва так и не произошло. По словам высокопоставленного чиновника в администрации, сохраняется отчётливая возможность того, что Россия всё же решится на вторжение на Украину.

Президент провёл этот разговор в своей президентской резиденции в Кэмп-Дэвид, куда он приехал на выходные. При этом Белый дом сообщил, что он предупредил Путина, что если тот вторгнется, то он столкнётся со «стремительными и тяжёлыми последствиями» такого шага.

Белый дом также отметил, что президент Байден подчеркнул, что «дальнейшее российское вторжение на Украину причинит страдания огромному количеству людей и ударит по российским позициям». Ведомство также добавило, что «президент Байден дал чётко понять президенту Путину, что, хотя США готовы продолжать диалог, полностью координируя свои усилия со своими союзниками и партнёрами, они в равной степени готовы и к другим сценариям».

По словам чиновников, они не считают, что Путин уже принял окончательное решение по вопросу о вторжении на Украину. Однако в конечном счёте они не видят никаких попыток деэскалировать ситуацию — а ведь именно к этому сейчас стремятся США. Кроме того, Белый дом заявил, что президент Байден и его команда будут поддерживать контакт с Россией в ближайшие дни — причём даже несмотря на их предупреждения о том, что Россия может начать военную атаку в любой момент. При этом они признают, что Россия может по-прежнему готовить почву для вторжения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2022 года.