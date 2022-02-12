Fox News: администрация Байдена готова втянуть США в войну с Россией, но ради чего — неясно

Нынешние власти США ради достижения не вполне понятных целей готовы пойти на риск «горячей» войны с Россией — ядерной державой, которая многократно превосходит по мощи вооружённых сил любого из противников, с которым Америке приходилось иметь дело за последние полвека, убеждён ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, как подчеркнул Карлсон в своей передаче, администрация Джо Байдена не хочет объяснять, зачем США такой конфликт — даже несмотря на то, что американский народ имеет полное право это знать.

Администрация Байдена, которая не один месяц уверяла всех нас, что территориальная целостность Украины куда важнее, чем наша собственная, похоже, скоро наконец получит тот конфликт, который был ей так нужен: сегодня вечером многие СМИ сообщили, что части российских вооружённых сил могут уже в ближайшее время пересечь украинскую границу и войти в восточные районы Украины. На это указывают сразу несколько правдоподобных признаков — в том числе и то, что российские наземные силы, по всей видимости, начали движение из районов проведения учений в пункты сбора.

Как заявляют чиновники Белого дома, ожидается, что российские войска сделают ход совсем скоро — в течение нескольких дней. Подобное они говорят уже довольно давно, но на этот раз впечатления складываются уже несколько иные, и именно поэтому мы сегодня об этом сообщаем вам. По данным Politico, Джо Байден сообщил союзникам по НАТО, что время «Ч» может наступить уже 16 февраля, это следующая среда. Поживём — увидим.

А между тем президентский советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в ходе сегодняшней пресс-конференции призвал граждан США немедленно покинуть Украину.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по вопросам нацбезопасности: Призываем всех граждан США, ещё остающихся на территории Украины, немедленно её покинуть. Заявляем предельно ясно: американцы, находящиеся на Украине, должны уехать оттуда как можно скорее — в течение следующих суток или двух, вне зависимости от обстоятельств. Предсказывать будущее мы, конечно, не можем: что произойдёт, мы точно не знаем. Но в настоящий момент риск настолько высок, а угроза настолько близка, что такие шаги становятся необходимыми по соображениям благоразумия.

Из тех американцев, которых только что упомянул Джейк Салливан, значительная часть в настоящий момент служат в Вооружённых силах США, а также различных разведывательных ведомствах страны. Как сообщал Fox News, ещё несколько дней назад на Украине находились более 300 американских военнослужащих, а также некоторое количество личного состава сил специальных операций. Если действительно начнётся «горячая» война, все эти американцы столкнутся с угрозой быть убитыми. Поэтому главный вопрос заключается в том, покинут ли наши военные страну до того, как полетят пули. Именно этот вопрос команда нашей передачи и задала сегодня официальному представителю минобороны Джону Кирби. Кирби ответил, цитирую: «В настоящий момент они ещё находятся там». «Так когда же они покинут страну?» — спросили мы. Кирби отвечать отказался.

Вне зависимости от того, что произойдёт между Россией и Украиной, США окажутся в самом центре событий, и это — тревожное обстоятельство. Нетрудно представить, что в ближайшие дни ситуация может очень быстро начать развиваться по самому скверному сценарию. Российские войска — случайно ли или намеренно — убивают американских солдат, и вот мы уже находимся в состоянии войны с Россией — страной, обладающей ядерным оружием, а также вооружёнными силами, превышающими по мощи все армии, с которыми мы сражались в последние полвека, вместе взятые. Воевать против России — это вам не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить; такая война может быстро выйти из-под нашего контроля. А с нашей стороны командовать в этой войне будут те же самые генералы, которые не сумели победить талибов* — боевиков, которые ходят в сандалиях и не пользуются туалетной бумагой. На всякий случай оговорюсь: у США превосходные вооружённые силы, но людей, которые ими управляют, превосходными не назовёшь. И это не какое-то нонконформистское мнение, это очевидная истина.

Учитывая этот факт, нельзя не задаться вопросом о том, стоит ли нынешнее безрассудное позёрство со стороны администрации Байдена — а оно именно что безрассудное — тех рисков, которые оно создаёт. Предубеждений у нас по этому вопросу нет: если всё это стоит того, чтобы воевать с Россией, объясните нам почему. Объясните, какую пользу вступление в уже давно продолжающийся конфликт в Восточной Европе принесёт США — и нет, не только Джо Байдену, который, ясное дело, отчаянно хочет как-то отвлечь внимание публики от своих внутриполитических катастроф. Каким образом война с Россией сделает нашу страну сильнее и богаче? Это справедливый вопрос, и именно он сейчас имеет центральное значение.

А попутно расскажите нам — раз Россия представляет такую серьёзную угрозу для Европы, почему же сами европейцы, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы? Байден продолжает твердить, что Владимир Путин хочет проглотить всю Западную Европу — дескать, если мы не начнём действовать прямо сейчас, в Дюссельдорфе скоро будут говорить по-русски. Но если это действительно так, почему же тогда страны Западной Европы сейчас не принимают срочных мер, чтобы обеспечить свою защиту? Деньги на это у них уж точно есть. Германия — одна из богатейших стран в мире, и немцы по уровню жизни во многих отношениях опережают даже нас, однако оборону Германии вот уже 80 лет оплачиваем мы. На это есть какие это веские причины? А может быть, задача по обереганию Западной Европы от России — это лишь предлог, а на самом деле мы преследуем совершенно иные цели — цели, которые от американской публики до сих пор во многом скрывают?

Повторюсь, задавать такие вопросы нужно, как нужно затем и требовать, чтобы на них дали чёткие и логичные ответы; более того, делать так — крайне важно, ведь на кону сегодня очень многое. Но в нынешнем политическом климате это не так-то просто: любые проявления скепсиса немедленно осуждают как предательство. Только попробуйте спросить, зачем нам воевать с Путиным — гиены с CNN тут же заявят, что вы на этого Путина работаете. Уж поверьте нам на слово, так и будет. Но мы эти вопросы всё равно будем задавать.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2022 года.