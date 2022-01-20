Fox News: Америка неумолимо приближается к разрушительной войне с Россией, а СМИ её подстёгивают

Пока жители США наблюдают за распространением штамма «омикрон», Америка неумолимо приближается к возможной невероятно разрушительной войне с Россией, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, средства массовой информации лишь подстёгивают эту войну, а на телешоу приглашают людей, в умственных способностях которых можно легко усомниться, однако они рассуждают на такие взрослые темы, как вопросы войны и мира.
Тем временем остальных отвлекают «омикроном». Это слово лет через пять будет добивкой к очень горьким шуткам. «Омикрон»! Пока наши умы полностью заняты им, страна неумолимо приближается к возможной невероятно разрушительной войне с Россией. Наши СМИ подстёгивают эту войну. Безумцы на MSNBC требуют объяснить, почему Джо Байден не прилагает больше усилий по защите территориальной целостности Украины.
ГОСТЬ НА MSNBC: Мы должны быть агрессивны в том, что касается защиты наших союзников. И Украина — несмотря на то, что говорят путинские пропагандисты по всему миру (и да, даже здесь, в США), несмотря на то, что они рассказывают, мы должны защищать наших демократических союзников. И администрации Байдена пора уже доносить свою позицию более доходчиво и более агрессивно и рассказать нам, как они собираются предотвратить это вторжение.
Таких тупых людей нельзя пускать на телешоу, а тем более позволять им обсуждать такие взрослые темы, как вопросы войны и мира. Но они обсуждают. Так или иначе стоит задаться вопросом: «А почему это происходит? Чем русские так недовольны? Почему мы движемся к какому-то конфликту?» Причина только одна. Уже при нескольких разных администрациях власти США подталкивают Украину к вступлению в НАТО, Организацию Североатлантического договора.
Представьте, если бы Мексика попала под прямой военный контроль Китая. Мы бы восприняли это как угрозу. Оснований для этого, разумеется, нет. Именно так Россия воспринимает контроль НАТО над Украиной. И почему должно быть как-то иначе? Мы ничего не получаем с того, что подталкиваем Украину к вступлению в НАТО. Так зачем же мы это делаем?
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