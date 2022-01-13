SZ: любовь Джонсона к вечеринкам может стоить ему власти — его отставки требуют оппозиция, однопартийцы и 66% британцев

Положение Бориса Джонсона становится всё более шатким: премьер-министр Великобритании признался, что посетил вечеринку в саду собственной резиденции, когда в стране действовали строгие меры по борьбе с коронавирусом, пишет Süddeutsche Zeitung. Его отставки требует не только оппозиция — данные опросов показывают, что Джонсон лишился поддержки и подавляющего большинства британцев. «Тефлоновый Борис» сохраняет спокойствие — и призывает дождаться внутреннего расследования.

Новый год только начался, а для Бориса Джонсона старый как будто никогда и не заканчивался. «Омикрон» не прекращает своего наступления, цены на электроэнергию и газ продолжают расти, инфляция достигает тревожных высот, а в британском парламенте только и делают, что говорят о вечеринках. В течение нескольких недель британские СМИ, а также многие депутаты выясняли, проводились ли они на Даунинг-стрит во время локдауна, в каком количестве и кто их посещал. Обилие деталей впечатляет: в длинном списке встреч присутствуют мероприятия под названием «Вино и сыр», а также вечер-викторина. Фотографии прилагаются. Происходящее напоминает не политику важного западного государства, а ситком — только пульт для переключения сломан, пишет Süddeutsche Zeitung.

Однако всё это не так уж и смешно, особенно для Бориса Джонсона. Исход дела, которое часто называют «патигейт», теперь тесно связано с его будущим на посту премьер-министра — по крайней мере, после опубликованного несколько дней назад электронного письма, касавшегося торжества, на котором присутствовал сам Джонсон.

Письмо было отправлено 20 мая 2020 года Мартином Рейнольдсом, секретарём Джонсона. «Всем привет», — так начинается письмо. Заголовок: «Напитки в условиях социальной дистанции!» После напряжённых недель нужно «воспользоваться хорошей погодой» и выпить несколько «напитков в условиях социальной дистанции» в саду дома на Даунинг-стрит, 10, пишет его автор. Письмо заканчивается предложением: «Приносите свои напитки».

20 мая 2020 года в Британии действовал строгий локдаун. Примерно за час до начала праздника на пресс-конференции министр культуры Оливер Доуден ещё раз напомнил стране о необходимости проявлять осторожность из-за быстрого распространения коронавируса. «Вы можете встретиться с кем-то одним из другого домохозяйства на улице», — заявил Доуден. Сообщается, что на вечеринку пришло около 40 человек.

Несколько источников рассказали о том, как небольшие группы спешили в супермаркет Tesco в Вестминстере, чтобы купить розовое вино и джин. Один из членов парламента сообщил, как он случайно прошёл мимо участка и был поражен шумом.

«Если он сознательно посетил вечеринку, он не выживет», — заявил в среду член парламента от Консервативной партии Найджел Миллс. «Как можно защищать то, что нельзя защитить?» — спросил консерватор Кристиан Уэйкфорд в Twitter. Число коллег по партии, раскритиковавших Джонсона, настолько велико, что их высказывания невозможно собрать в одном месте. Кроме того, результаты недавних опросов показывают, что подавляющее большинство британцев выступают за отставку Джонсона. По данным лондонского института Savanta ComRes, 66% избирателей в Великобритании и 42% проголосовавших за тори в 2019 году призывают к немедленной отставке премьер-министра.

Последние несколько дней сам Борис Джонсон хранил молчание. Только в среду днём ​​на еженедельной сессии вопросов и ответов в парламенте Джонсон выступил с заявлением. «Приношу извинения», — начал Джонсон своё выступление, которое, как всегда, транслировалось в прямом эфире. По его словам, он понимает ярость граждан. Вечером 20 мая он вышел в сад у здания правительства, чтобы поблагодарить находившихся там сотрудников за их нелёгкий труд, и через 25 минут он вернулся в свой кабинет. «Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно в помещение», — сказал Джонсон, взяв на себя «полную ответственность» за свою ошибку. Он воспринял встречу как рабочее мероприятие.

Кир Стармер, глава Лейбористкой партии и лидер оппозиции, использовал два вопроса, чтобы призвать Джонсона уйти в отставку. Раньше Стармер никогда не заходил так далеко. По его словам, извинения Джонсона были «смешными» и «ничего не стоящими». Многие другие члены палаты общин также потребовали отставки Джонсона, некоторые из них были явно рассержены. Джонсон ответил как никогда спокойным тоном, что понимает их гнев, но призвал дождаться внутреннего расследования. «Тогда вы сможете спрашивать меня о чём угодно», — подчеркнул Джонсон.

Расследование, возглавляемое высокопоставленной сотрудницей аппарата правительства Сью Грей, охватывает семь предполагаемых вечеринок. Пока неясно, когда станут известны его итоги. Пока что речь идёт о следующей неделе. Тем временем в среду The Independent сообщила, что нескольких сотрудников попросили стереть с их телефонов и ноутбуков всё, что «могло даже отдалённо быть связано с вечеринками». С этой недели полиция Лондона также проводит своё собственное расследование.

Джонсон, которого иногда называют «тефлоновым Борисом», очевидно, понимает всю серьёзность ситуации. В среду после сессии вопросов и ответов он отправился в чайную комнату в здании парламента, куда неоднократно приходили многие премьер-министры, чтобы пообщаться в приятной дружественной обстановке и в некотором смысле «пропиариться». Говорят, что Борис Джонсон редко бывал там, отмечает Süddeutsche Zeitung.