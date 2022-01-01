Das Erste: спустя год после брексита ему не рады даже его сторонники в Великобритании

Год назад британский премьер Борис Джонсон в состоянии эйфории провозгласил в парламенте, что брексит свершился, и заявил, что надо использовать этот шанс. Однако с тех пор один кризис следует за другим: не хватает персонала, полки супермаркетов пустуют, ВВП снизился, и в международной торговле британцы ничего не выиграли. Теперь, спустя год после выхода Великобритании из ЕС, для многих в стране, включая бывших сторонников брексита, наступило отрезвление, передаёт немецкий телеканал Das Erste.

Спустя год после выхода Великобритании из Европейского союза для многих бывших сторонников брексита наступило отрезвление. Необходимые теперь таможенные процедуры в товарообороте с ЕС привели к перебоям в поставках. Кроме того, в первую очередь в сфере обслуживания не хватает персонала, потому что визовые правила отпугивают многих граждан ЕС из Восточной Европы.

Ровно год назад Джонсон в состоянии эйфории провозгласил в парламенте о своей окончательно свершившейся сделке по брекситу.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Мы провели брексит. Теперь позвольте нам использовать этот шанс.

Однако вместо этого один кризис следует за другим. Хотя первоначальный хаос на границах утихает — потому что никто больше не приезжает. Однако последствием этого стали пустые полки супермаркетов: на протяжении месяцев не хватает многих десятков тысяч водителей грузовиков. К сегодняшнему дню более чем 200 тысяч граждан ЕС покинули Великобританию. Возникшую таким образом нехватку рабочей силы ощутил на себе, в первую очередь, гастрономический сектор в Великобритании. Многие рестораны теперь работают только на посуточной основе.

ЛОРРЕЙН ЭБРАМС, управляющая ресторана: Это катастрофа. И я не единственная, у кого сейчас так обстоят дела.

Согласно независимым подсчётам, ВВП Великобритании из-за брексита снизился на 4 процента. Экспорты тоже снизились.

ДЖОНАТАН ПОРТЕС, экономист Королевского колледжа Лондона: В то время как страны ЕС в прошлом году увеличили свои экспорты, здесь этого не произошло. Экономические показатели у нас сейчас очень плохие. В этом смысле в международной торговле брексит нам пока тоже ничего не принёс.

По данным последних опросов, сейчас уже 60 процентов британцев считают, что брексит им скорее навредил, — в том числе многие сторонники брексита.

БРИТАНКА: Для страны, я думаю, это не очень хорошо. Но мы всё-таки за это голосовали, и теперь нужно извлечь из этого лучшее, что возможно.

Так что и после первого трудного года в том, что касается брексита, ожидать от британского правительства смены курса пока не приходится.

АННЕТТ ДИТТЕРТ, корреспондент Das Erste: До сих пор Борису Джонсону не удалось действительно сдержать свои обещания по брекситу. Например, до торгового соглашения с США ещё далеко, и во всём остальном перевешивает плата за выход из ЕС. Новый полученный Великобританией суверенитет, таким образом, пока не более, чем громкое слово.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.