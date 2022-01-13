Guardian: «думал, это рабочее мероприятие» — Джонсон извинился за скандальную вечеринку на фоне локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за присутствие на вечеринке у себя в резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране были введены жёсткие меры по борьбе с COVID-19, сообщает Guardian. По его словам, он был убеждён, что это всего лишь «рабочее мероприятие», а оказался он на нём исключительно для того, чтобы поблагодарить сотрудников своей команды, а потом вернуться в офис.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за своё присутствие на вечеринке, проведённой в его резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовали жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщает Guardian. По его словам, он находился на, как сам полагал, «рабочем мероприятии» всего 25 минут с целью поблагодарить сотрудников своей команды, а потом вернуться в офис.

«Я хотел бы принести свои искренние извинения, — заявил Джонсон. — Я знаю, за последние 18 месяцев миллионы людей по всей стране принесли невероятные жертвы. Я понимаю, какие страдания они претерпели, не имея возможности оплакать родственников, не имея возможности жить такой жизнью, какой хотели, и делать вещи, которые любили. Я понимаю, как они злятся на меня и моё правительство, думая, что люди на Даунинг-стрит, которые устанавливают правила, сами их должным образом не соблюдают».

Джонсон подчеркнул, что берёт на себя ответственность за совершённую ошибку. Он отметил, что сад в его резиденции использовался постоянно, так как на свежем воздухе риск заразиться коронавирусом ниже. «Оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было вернуть людей в помещение. Я должен был найти другой способ их поблагодарить» — заявил британский премьер.