Le Monde: новая холодная война идёт по Старому Свету, а будущее принадлежит Азии

Украина — это лишь первый кризис новой холодной войны, пишут обозреватели Le Monde. Россия и Китай в ней будут союзниками, хотя у них разные подходы и разный стратегический календарь. Так, Россия, по словам авторов статьи, уже привыкла применять силу, тогда как Китай в вопросе Тайваня выжидает и наращивает силы.

У Китая и России «негативное» согласие, пишут политолог Франсуа Годман и бывший дипломат Мишель Дюклуа в своей статье для Le Monde. Они поясняют: Москва и Пекин вместе накладывают вето на резолюции ООН и оба не любят «цветные революции». По словам авторов статьи, хотя у них большой товарооборот, это не мешает России не доверять Китаю, а тому — относиться к бывшему старшему брату с некоторой надменностью. Китай свою армию задействует лишь точечно, а Россия свою — повсюду от Грузии до Сирии, отмечается в статье.

Но как западные санкции после Крыма сделали Путина более зависимым от Пекина, так и Китай может обеспокоиться по поводу растущей дипломатической изоляции из-за того, что США, как и обещал ещё Барак Обама, переориентируются на Азию. Для Китая заманчивой кажется как трансформация общего дипломатического фронта с Россией в альянс, так и ситуация, при которой США и их союзники столкнулись бы с риском сразу двух конфликтов: например, на Украине и на Тайване. «Впервые за долгое время Китаю, вероятно, так же сильно нужна Россия, как России — Китай», — пишут авторы статьи.

Путин вместе с Си Цзиньпином провёл виртуальную встречу, после которой каждая сторона говорила о поддержке противоположной. Так, в коммюнике Китая было сказано, что Россия защищает позицию Китая по вопросу Тайваня, а также противостоит группам в Азиатском регионе, в основе которых стоят США. А российский официальный представитель отметил, что Си предложил Путину поддержку в вопросе о гарантиях Запада по безопасности. Однако авторы статьи отмечают, что эти заявления были бы более убедительными, если бы они были сделаны в рамках единого совместного коммюнике.

По мнению авторов статьи, тон коммюнике говорит и том, что Китаю не нравится треугольник из него, Москвы и Вашингтона. Они отмечают, что Китай зачастую старается пропускать российские военные инициативы. А в российской позиции им видится страх, что Россию будут ставить на второе место после двух супердержав XXI века: США и Китая.

Наконец, одним из ключевых факторов в отношениях Москвы и Пекина эксперты называют разрыв в их стратегических календарях. Китай явно не завтра пойдёт в наступление на Тайвань: риски слишком высокие, и стратегическая ценность острова для США и их союзников гораздо выше, чем ценность Киева, пишут авторы статьи. Они предполагают, что через несколько лет Китай нарастит силы, чтобы иметь больше возможностей противостоять США.

Для Путина, наоборот, использование военной силы вошло уже в привычку, пишут авторы статьи. И Путин, по их словам, не хочет оставлять замороженные конфликты, а у Си, наоборот, полно времени.

Путин рассчитывает на поддержку Китая в критический момент, при этом иногда ощущение, что свои позиции он переоценивает, поднимает планку так высоко, что кажется, будто иного выхода, кроме конфликта, нет. Си же рассчитывает на рост напряжённости в Европе. Российские манёвры отвлекают Вашингтон, и чем более воинственной становится позиция России, тем в большую изоляцию она попадает, а значит, становится более зависима от Китая.

Но главным проигравшим в этом процессе авторы статьи называют Европу. «Украина — это первый кризис новой холодной войны», по их словам, и этот кризис идёт по Старому Свету, тогда как будущее принадлежит Азии.

Но всё же у Европы есть на руках свои козыри, считают эксперты. В случае с Москвой Европа имеет больший вес в санкциях и торговых отношениях. В случае с Пекином к диалогу должны привести важность для него европейского рынка. При этом ни Россия, ни Китай не считают ЕС препятствием на пути к их целям.

Поэтому в краткосрочной перспективе, чтобы играть большую роль в новой холодной войне, Европе нужно обновить свои отношения с США. И авторы статьи в Le Monde уверены, что никогда отношения России и Китая не достигнут силы, присущей трансатлантическому союзу.