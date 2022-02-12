CNN: украинские власти пытаются успокоить своё население — но готовят Киев к бомбёжкам

Хотя Украина всерьёз относится к данным о возможном российском вторжении, местные власти изо всех сил стараются сделать так, чтобы население сохраняло спокойствие, передаёт CNN. Вместе с тем власти столичного Киева готовят город к возможной атаке: разрабатывают планы эвакуации, устанавливают электрогенераторы, а также вводят в эксплуатацию убежища на случай российских бомбардировок.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден проведёт беседу с российским лидером примерно в обеденное время по вашингтонскому времени. Кроме того, ожидается, что в субботу Путин пообщается с президентом Франции. В то же время Кремль пытается отстоять версию о том, что страх перед российским вторжением — это западная кампания по дезинформации и пропаганде.

Однако такая точка зрения кардинально расходится с реальным положением дел: более 100 тысяч тяжело вооружённых российских солдат обложили Украину с трёх сторон. Корреспондент CNN Алекс Маркардт находится на Украине, буквально в нескольких часах езды от линии соприкосновения с пророссийскими сепаратистами. Недавно он записал следующий репортаж.

АЛЕКС МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN по безопасности США: Тот уровень тревоги, который бьют украинские чиновники накануне возможного российского вторжения в их страну, и близко не сравнится с заявлениями Белого дома. Я имею в виду риторику, которую мы слышали на протяжении нескольких последних недель, вернее разницу в тоне заявлений Киева и Вашингтона.

Но это не значит, что украинские чиновники отмахнулись от перспективы российского вторжения. Они ознакомились с теми же разведданными, что и США и остальные члены НАТО. Вместе с тем они изо всех сил пытаются сделать так, чтобы население сохраняло спокойствие. По словам украинского чиновника, приближённого к правительству президента Владимира Зеленского, ситуация более чем серьёзная и неопределённая.

Один из жёстких посылов, о которых нам известно, последовал со стороны мэра столичного Киева — города, который, по словам советника по национальной безопасности США, может стать одной из первых целей русских. Мэр Киева заявил, что они принимают меры по защите жизненно важной инфраструктуры. По его словам, сейчас разрабатываются планы эвакуации; что были установлены электрогенераторы, а также подготовлены пять тысяч убежищ на тот случай, если русские начнут бомбардировочную кампанию. В последние годы количество таких убежищ растёт.

Украинское правительство также предупредило о потенциальных провокациях со стороны русских; предлогах, которые должны послужить оправданием для вторжения. Об этом же предупреждали США и другие страны.

Тем не менее в поведении западных стран и Украины есть некоторая разница. Страны вроде США и Великобритании сообщили своим гражданам, что им надо покинуть Украину, а также сократили количество вспомогательного персонала в посольствах. Официальный же представитель Владимира Зеленского заявил, что ситуация в области безопасности изменилась недостаточно сильно для таких мер.

На украинских улицах также наблюдается различие в этих ожиданиях. Это видно и в Киеве, и здесь, в Днепре, а также в Центральной Украине. Пятничным вечером люди гуляют по улицам, сидят в ресторанах, барах и кафе. Я пообщался с несколькими местными; по их словам, они не думают о том, что могут сделать русские — они продолжают жить своей жизнью. Но, разумеется, всё может перевернуться в тот самый миг, когда Россия пересечёт их границу.

Алекс Маркардт, CNN, Днепр.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2022 года.