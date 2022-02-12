France 2: «агрессор — это НАТО» — кандидат в президенты Франции вступился за Россию в украинском конфликте

В текущей напряжённости вокруг Украины настоящим агрессором выступает НАТО, а не Россия, заявил в эфире France 2 кандидат в президенты от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. По мнению политика, причиной кризиса стало желание США присоединить Украину к НАТО, что Россия восприняла как агрессию. Как заверил депутат, Франция в случае его избрания перестанет равняться на НАТО и согласится на требование России о невключении Украины в западный военный блок.

Когда Путин собирает войска вокруг Украины, вы считаете в этой ситуации агрессором НАТО или русских?

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, председатель партии «Непокорённая Франция»: Без всяких сомнений, это НАТО. Это моё мнение.

Агрессор — НАТО?

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН: Разумеется! Почему? Потому что Соединённые Штаты Америки не в силах удержать своего положения на международной арене из-за общего ослабления и отсутствия аспектов, которые позволяли бы одерживать верх в дискуссии. Общее положение таково, что США, главенствовавшие на мировой арене, больше на ней не главенствуют. Наступил кризис геополитического порядка. В этой кризисной ситуации Соединённые Штаты колеблются: одни говорят, что главный противник — Китай, поскольку США жёстко конкурируют с ним в торговой сфере, а другие утверждают: «Нет, это Россия». В результате этих колебаний у них появилось сразу два главных противника, что вылилось в абсурдную ситуацию, то есть они толкнули Россию в объятья Китая. Всё это полный абсурд. И что делают Соединённые Штаты Америки? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам, это совершенно неинтересно. Нам нет до этого никакого дела.

Простите, я пытаюсь осмыслить то, что вы сказали: агрессор — это НАТО. Это НАТО сегодня стягивает сто тысяч солдат к украинской границе? Это НАТО вторглось в Крым, оккупировало часть Донбасса, вооружает пророссийские силы в Донбассе? Это НАТО сегодня — вот прямо во время нашего разговора — начинает военные манёвры в Белоруссии, которые министр иностранных дел Ле Дриан назвал «чрезвычайно агрессивными»? Это делает НАТО или Россия?

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН: Тот факт, что Россия перемещает войска по своей собственной территории, а вы пытаетесь этому помешать, — это что-то новое. В международном правопорядке ничего подобного не существует.

Но её войска находятся на территории Украины — в Донбассе и в Крыму.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН: Послушайте, мы живём в период определённого расклада сил. Я пришёл сюда не для того, чтобы защищать Россию. Я говорю, что позиция Франции, если я стану президентом, будет заключаться в том, чтобы не равняться (на НАТО. — ИноТВ). Я пришёл не для того, чтобы объяснить вам, что Россия права в том, что она делает. Я только говорю, что настоящая правда просто-напросто в том, что США решили присоединить Украину к НАТО, а Россия, которая чувствует себя униженной, чувствует себя в опасности — ведь мы разместили в Польше кучу ракет, системы противоракетной обороны, которые ставят под угрозу 75 процентов российской оборонной системы, — восприняла это как агрессию.

Итак, что я имею в виду, когда говорю о том, чтобы не равняться на НАТО? Начинать надо не с того, чтобы кричать на всю округу. Надо сначала сказать: «Послушайте, какие ваши требования?» Извините, я хотел бы закончить. «Какие у вас, русских, требования? Какие вы хотите гарантии безопасности? А мы, французы, вот с этим согласны, а вот с этим не согласны. Мы против того, чтобы вы пересекали границу. Чего вы хотите от нас в обмен на то, чтобы не пересекать границу?» «Гарантировать, чтобы НАТО не пришло на Украину», — предположим, они от нас потребуют этого. Я под этим подпишусь.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.